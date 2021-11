Un second mandat à la mairie du Plateau-Mont-Royal pour Luc Rabouin

Les résultats provisoires des élections municipales à 00h37 placent le candidat de Projet Montréal, Luc Rabouin, en tête d’un second mandat à la mairie du Plateau-Mont-Royal.

« On est vraiment très fiers. On travaille depuis trois mois sur le terrain. Et on voit les résultats sans précédents pour le Plateau-Mont-Royal », affirme Luc Rabouin, rejoint par téléphone à l’Olympia.

« Ce que je veux dans les prochaines semaines c’est qu’on se donne un plan d’action avec des priorités claires », ajoute-t-il.

Luc Rabouin remporterait la mairie avec 74,60% des voix. Son opposant d’Ensemble Montréal, Shant Karabajak, aurait obtenu 17,87% des voix. Daniel Vazquez, candidat de Mouvement Montréal, a quant à lui, obtenu 7,54% des votes.

Luc Rabouin avait été élu à mi-chemin de mandat à la suite de la démission de son prédécesseur, Luc Fernandez.

Plus de la moitié de son mandat s’est déroulé en pleine pandémie de la COVID-19. Avec ce second mandat, le maire réélu pourra continuer dans sa lancée pour la gestion du Plateau-Mont-Royal.

Un conseil majoritaire

Pour ces nouvelles élections municipales, le conseil d’arrondissement sera entièrement détenu par des candidats de Projet Montréal.

Pour le district du Mile-End, la candidate Marie Plourde, remporte le poste de conseillère de la Ville. Un franc succès avec 74,60% des voix.

Le poste de conseiller d’arrondissement quant à lui été remporté par la candidate Marie Sterlin avec 73,68% des voix.

Le poste de conseiller de la Ville du district De Lorimier est remporté par Marianne Giguère. Elle enregistre 65,36 % des voix. Elle sera accompagnée de Laurence Parent qui remporte le poste de conseillère d’arrondissement avec 80,79% des voix.

Dans le district Jeanne-Mance, Alex Norris remporte le poste de conseiller de la Ville avec un total de 69,11% des voix. Le poste de conseiller d’arrondissement est remporté par Maeva Vilain avec 68,25% des voix.