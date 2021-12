Le vaccin québécois Medicago efficace à 75%

Le vaccin québécois Medicago s’est révélé efficace à 75,3% contre la COVID-19 et les infections causées par le variant Delta, selon la phase III de l’étude.

C’est l’entreprise biopharmaceutique Medicago, dont le siège social est à Québec, et GlaxoSmithKline (GSK), une compagnie britannique, qui ont annoncé la nouvelle mardi.

L’efficacité du vaccin est démontrée contre tous les variants observés. Pendant l’étude, aucun événement indésirable associé grave n’a été signalé. Les symptômes suivant l’injection étaient généralement légers ou modérés, et duraient en moyenne de un à trois jours.

Compte tenu de ces résultats encourageants, Medicago demandera l’approbation de Santé Canada dans les prochains jours.

Comparaison difficile avec Pfizer et Moderna

L’efficacité de Medicago a été démontrée dans un environnement dominé par des variants du COVID-19, contrairement à la majorité des études de phase III publiées pour les autres vaccins contre la COVID-19. En effet, les études des vaccins actuellement approuvés ont été réalisées dans un environnement dominé par le virus originel, ce qui rend les comparaisons difficiles, voire impossible.

Pfizer et Moderna démontraient une efficacité de 91% contre le virus originel de COVID-19. Selon une étude publiée par l’agence fédérale américaine de santé publiée en août dernier, l’efficacité de Pfizer et Moderna chute à 66% contre le variant Delta. Cette étude a toutefois été réalisée en conditions réelles sur des travailleurs en première ligne, ce qui rend son interprétation plus difficile.

Le vaccin Medicago a démontré une efficacité de 75,3% contre la COVID-19, quelle que soit sa gravité causée par le variant Delta. L’efficacité correspondante au nombre de personnes n’ayant jamais été exposées à la COVID-19 était de 95%.

Ces données sont très encourageantes sachant qu’elles ont été obtenues dans un environnement excluant le virus originel. La pandémie de COVID-19 demeure une menace réelle pour la santé publique, avec la prédominance du variant Delta et l’émergence du variant Omicron et d’autres variants à venir. Thomas Breuer, directeur général de la santé globale GSK Vaccins

Une technologie sur plantes

Medicago développe sa technologie sur plantes depuis plus de 20 ans. Cette technologie produit des particules pseudo-virales (PPV) qui sont ensuite utilisées pour créer des vaccins à base de protéines. Les PPV sont donc produites pour imiter la structure originale des virus, ce qui leur permet ensuite d’être facilement reconnues par le système immunitaire. Puisque les PPV ne contiennent aucun matériel génétique, elles ne sont pas infectieuses et ne peuvent pas se multiplier.

Je suis heureux de voir notre candidat-vaccin aller de l’avant et offrir au monde le premier vaccin contre la COVID-19 produit sur plantes, diversifiant ainsi l’offre de vaccins disponibles pour améliorer la santé publique et protéger plus de personnes. Yosuke Kimura, directeur scientifique chez Medicago