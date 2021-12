Pannes d’électricité: les réparations s’étireront jusqu’à demain

Les forts vents qui ont soufflé sur le Québec depuis la veille ont causé de nombreuses pannes, dans la région montréalaise, mais aussi en Montérégie, dans les Laurentides et Lanaudière. Plus de 400 monteurs étaient à pied d’oeuvre à travers la province, dimanche matin, afin de rétablir le service pour le plus grand nombre de résidents possible. Dans une mise à jour publiée à 9h23, la société d’État avertit toutefois que les efforts pour rétablir la situation devront se poursuivre lundi.

On dénombrait 130 interruptions de service dans la région de Montréal, vers 11h45 dimanche, alors que 15 989 clients sur 1 072 128 se retrouvaient en situation de panne d’électricité.

«Il y a notamment beaucoup de travail à faire pour dégager les arbres et les branches tombés sur notre réseau et procéder aux réparations nécessaires. À plusieurs endroits, il faudra remplacer un ou des poteaux de bois», explique notamment la société d’État.

Hydro-Québec précise par ailleurs sur Twitter que les lieux se trouvant en panne d’électricité et qui présentent des dangers immédiats tels des fils au sol, des flammèches sont priorisés par les équipes de réparation. Les services publics essentiels, notamment les hôpitaux, usines d’eau potable, postes de polices et d’incendies, les centres de personnes âgées sont également traités en priorité.

«Par la suite, le rétablissement priorise les réparations permettant de rebrancher un maximum de clients. Si une réparation permet de rebrancher 5000 clients d’un coup, elle sera priorisée sur une réparation qui permet d’en rebrancher 4», explique la société d’État sur son compte Twiter.

Plus de détails à venir.