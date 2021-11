Les citoyens du Maine s’opposent au projet d’Hydro-Québec

Hydro-Québec est un important distributeur, transporteur et producteur d'électricité en Amérique du Nord.

La ligne de transport électrique d’Hydro-Québec qui doit se rendre jusqu’au Massachusetts pour alimenter la ville de Boston est compromise. Les citoyens du Maine, état à travers lequel le circuit doit passer, s’opposent au projet via un référendum.

Une proportion d’environ 60% des citoyens souhaite empêcher le partenaire d’Hydro-Québec, New England Clean Energy Connect d’aller de l’avant. La question proposée aux citoyens du Maine demandait de bannir tout projet de construction de ligne électrique sur le territoire.

Le partenaire d’Hydro-Québec s’est déjà lancé dans la construction de la ligne, y investissant près de 400 millions de dollars américains, alors que le coût total du projet est projeté à 1 milliard. Le contrat prévu, d’une durée de 20 ans, doit rapporter des revenus de 10 milliards à la Société d’état.

Coûte que coûte

Malgré tout, le projet se concrétisera tel que prévu, assure la présidente d’Hydro-Québec, Sophie Brochu. «Ce projet-là va se construire. C’est une question de temps et d’argent. Il faut être serein et déterminé», convient-elle en entrevue à Ici Première.

Selon elle, des producteurs d’électricité via énergie fossile ont mené une campagne citoyenne afin qu’un référendum soit lancé. Une stratégie de promotion par porte-à-porte aurait été déployée.

«Ce sont des citoyens qui ont été largement incités à voter par une campagne de publicité dans laquelle on a investi à coup de dizaines de millions de dollars. Il faut faire attention, car on a reçu toutes les autorisations politiques au Maine, explique Mme Broche. Il y a un vaste soutien pour notre projet.»

Des injonctions seront lancées au cours des prochains mois entre les partenaires d’Hydro-Québec et les producteurs d’énergies afin de faire valider le projet, assure Mme Brochu. C’est comme si on voulait changer le score d’une partie d’hockey alors qu’elle est terminée. Tout le monde est sorti du stade, mais on va rajouter une période.

Dévier ou pas?

Il est exclu que le trajet de la ligne soit dévié vers le Vermont ou l’état de New York, a statué la présidente d’Hydro-Québec. Ce n’est pourtant pas ce qu’a mentionné le premier ministre du Québec, François Legault.

«Il y a différents chemins qu’on peut prendre pour se rendre au Massachusetts et différents moyens aussi. On sait que le gouvernement fédéral américain appuie le projet, mais je ne peux malheureusement pas aller plus loin», a lancé M. Legault en marge de la COP 26 en Écosse, dans des propos recueillis par La Presse.

Hydro-Québec a également signé un accord avec la ville de New York, qui entrera en vigueur en 2025.