COVID-19: baisse importante des hospitalisations

Le Québec enregistre de nouveau, aujourd’hui, une baisse des hospitalisations liées à la COVID-19, avec une diminution de 117 personnes. Au total, 3153 personnes sont toujours alitées dans les hôpitaux à travers la province.

Du côté des soins intensifs, le Québec enregistre également une baisse de 17 personnes, pour un total de 235 personnes présentement admises aux soins intensifs.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour et les admissions aux soins intensifs, 80 personnes sont âgées de 59 ans et moins, et 151 personnes ont 60 ans et plus.

Le Québec recense 56 décès supplémentaires dans les dernières 24 heures, ce qui amène le bilan humain de la pandémie de COVID-19 à 13 065 décès.

Les infections atteignent pour cette nouvelle journée le chiffre de 3956 nouveaux cas. Cette donnée n’est toutefois pas représentative du nombre réel de cas, puisque le dépistage est limité à un nombre restreint de personnes.

Hôpital Hospitalisations

actives Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 17 0 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 110 +4 Hôpital général de Montréal 44 -5 Hôpital général juif 132 -10 Centre hospitalier de St. Mary 55 -7 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 162 -9 Hôpital de Verdun 55 -1 CHU Sainte-Justine 28 0 L’Hôpital de Montréal pour enfants 10 0 Hôpital neurologique de Montréal 4 0 Hôpital Royal Victoria 77 -12 Hôpital de LaSalle 3 -2 Hôpital général du Lakeshore 56 +1 Hôpital de Lachine 10 -4 Hôpital Fleury 37 +1 Hôpital Jean-Talon 43 0 Hôpital Santa Cabrini 69 0 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 99 -6 Hôpital Notre-Dame 63 -3