COVID-19: légère diminution des hospitalisations

Québec rapporte dix hospitalisations de moins dues à la COVID-19, pour un total de 1446 personnes présentement hospitalisées dans les hôpitaux québécois.

La province déplore sept nouveaux décès. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec atteint désormais 13 981 décès.

Dans les dernières 24 heures, quatre personnes ont également quitté les soins intensifs, amenant ainsi à 94 le nombre de personnes présentement admises dans ces unités au Québec.

Par ailleurs, en ce qui concerne les nouvelles infections, on rapporte 845 nouveaux cas dans la province. Par contre, il faut noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

Hôpital Hospitalisations

actives Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 7 +1 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 44 -2 Hôpital général de Montréal 27 +2 Hôpital général juif 58 0 Centre hospitalier de St. Mary 40 -1 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 57 -3 Hôpital de Verdun 9 0 CHU Sainte-Justine 15 +2 L’Hôpital de Montréal pour enfants 13 +1 Hôpital neurologique de Montréal 6 0 Hôpital Royal Victoria 32 0 Hôpital de LaSalle 8 0 Hôpital général du Lakeshore 15 -2 Hôpital de Lachine 5 0 Hôpital Fleury 9 0 Hôpital Jean-Talon 9 0 Hôpital Santa Cabrini 21 -1 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 48 0 Hôpital Notre-Dame 15 0 Gouvernement du Québec

Nouveaux assouplissements en vigueur aujourd’hui

Des nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires sont en vigueur dès aujourd’hui. Notamment, Le télétravail n’est plus obligatoire et le retour progressif en mode hybride est suggéré. Le port du masque n’est également plus obligatoire dans les milieux de travail. Finalement, la consommation de nourriture est désormais possible dans les salles à manger et les salles de repos et ce, sans distanciation physique.

également, la fermeture des bars, des restaurants et des casinos peut désormais avoir lieu à 1h, mais la fin du service d’aliments et de boissons doit tout de même se faire à minuit.

La danse et le karaoké sont malheureusement encore interdits dans les établissements.

D’autres assouplissements suivront le 14 mars, dont la levée de la capacité limitée dans les bars et les restaurants.