COVID-19: la hausse se poursuit au Québec

Le bilan quotidien du gouvernement fait état d’une hausse des hospitalisations dues à la COVID-19 à travers la province.

Ce sont 38 hospitalisations de plus qu’enregistre le Québec aujourd’hui, pour un total de 1238 personnes hospitalisées. Du côté des soins intensifs, on rapporte une augmentation de six personnes, pour un total de 66 personnes présentement admises dans ces unités.

Le Québec déplore également 12 nouveaux décès. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 atteint désormais 14 365 décès dans la province.

En ce qui concerne les nouvelles infections, on rapporte 3319 nouveaux cas dans la province. Par contre, il faut noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle, puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

Hôpital Hospitalisations

actives Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 2 0 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 32 +3 Hôpital général de Montréal 8 -2 Hôpital général juif 38 +1 Centre hospitalier de St. Mary 21 -2 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 38 0 Hôpital de Verdun 10 -1 CHU Sainte-Justine 9 +6 L’Hôpital de Montréal pour enfants 7 0 Hôpital neurologique de Montréal 0 0 Hôpital Royal Victoria 23 +1 Hôpital de LaSalle 2 0 Hôpital général du Lakeshore 21 +2 Hôpital de Lachine 2 0 Hôpital Fleury 1 0 Hôpital Jean-Talon 4 0 Hôpital Santa Cabrini 15 +1 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 29 +3 Hôpital Notre-Dame 7 -2 Gouvernement du Québec

Le Québec officiellement en 6e vague

Le Québec est officiellement entré dans la 6e vague selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Santé Québec a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter. Selon le gazouillis, aucune nouvelle mesure sanitaire n’est envisagée pour le moment.

#COVID19 – L’INSPQ a confirmé aujourd’hui à la santé publique que le Québec est entré dans une 6e vague de COVID-19.



La santé publique suit la situation et recommande la prudence.



Aucune nouvelle mesure sanitaire n’est envisagée. — Santé Québec (@sante_qc) March 30, 2022