Gildor Roy remplacera Patrick Huard à l’animation de «La Tour»

Alors que le personnage du commandant Chiasson dans District 31 s’apprête à prendre sa retraite, on apprend que son interprète, Gildor Roy, remplacera Patrick Huard à l’animation de l’émission La Tour dès septembre à TVA.

Gildor Roy a reconnu qu’il aura de grands souliers à chausser pour remplacer Patrick Huard, qui pilote l’émission depuis maintenant deux ans.

«Patrick accomplit un travail absolument extraordinaire, suscitant des discussions ouvertes et franches, où toutes les opinions sont bienvenues. Le public, manifestement, apprécie ces échanges à la fois stimulants et respectueux. Je compte poursuivre dans ce sens et relever ce challenge avec autant de fierté que d’humilité», a affirmé Gildor Roy.

L’acteur n’en est pas à ses premières armes en animation. En effet, tant à la télévision qu’à la radio, il a tenu avec verve et humour la barre de nombreuses émissions, comme Caféine, Le show du matin et, plus récemment, La télé sur le divan.

La directrice principale des chaînes et de la programmation à TVA, Nathalie Fabien, pense que la cote d’amour du public pour Gildor Roy se maintiendra puisqu’il continuera de les accompagner quotidiennement cet automne. «Nous sommes heureux de l’accueillir à nouveau à TVA», a-t-elle ajouté.

Le diffuseur a tenu à remercier Patrick Huard pour ces deux dernières années comme animateur. «Assurément, avec tout le talent qu’il possède, Gildor Roy saura à son tour apporter son unicité et relever ce nouveau défi haut la main!», a affirmé le vice-président des contenus originaux chez Québecor Contenu, Denis Dubois.

Ce dernier a assuré que des surprises sont à venir pour la prochaine saison. «Le bruit court même que d’autres condos seraient aussi à vendre dans La Tour!», a-t-il dit.

Patrick Huard avait annoncé en février dernier qu’il quitterait La Tour parce qu’il souhaite retourner à l’écriture, à la réalisation et au jeu.

La saison 2 de La Tour se poursuivra avec Patrick Huard jusqu’au 7 avril 2022, du lundi au jeudi, à 19h, à TVA. Il recevra prochainement la visite de Mariloup Wolfe, Patrice L’Écuyer, Édith Cochrane, Daniel Boucher, Jean-Thomas Jobin, Luc Picard et Claude Legault, a-t-on laissé savoir.