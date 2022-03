Suzanne Clément en vedette dans la nouvelle quotidienne de Radio-Canada

La question brûle les lèvres des fans de télévision depuis l’annonce de la fin de District 31: quelle nouvelle série prendra la relève l’automne prochain? Sans dévoiler de titre ni d’intrigue, Radio-Canada a annoncé mardi que Suzanne Clément tiendra le rôle principal de sa nouvelle dramatique quotidienne qui se déroulera en milieu hospitalier.

Il s’agit d’un grand retour à la télévision québécoise pour Suzanne Clément, qui a participé à plusieurs séries en France – La forêt, Vampires, Versailles et Dérapages – en plus de tenir des rôles marquants au cinéma. On n’avait pas vu la comédienne au petit écran depuis son interprétation de la mémorable Shandy, dans la première saison d’Unité 9.

La nouvelle série qui démarrera à l’automne prochain est écrite par Marie-Andrée Labbé – connue pour les comédies dramatiques Trop et Sans rendez-vous – et coproduite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau d’Aetios Productions ainsi que par Guillaume Lespérance d’A Média.

Le titre, l’intrigue et la distribution complète de la quotidienne seront annoncés ultérieurement, précise Radio-Canada dans un communiqué.