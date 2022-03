Folle programmation pour le festival La Noce!

Un détour par le Saguenay cet été pourrait valoir la peine si vous êtes fan d’artistes québécois comme Daniel Bélanger, Sarahmée, Men I Trust, Lydia Képinski ou Hubert Lenoir. Ces dernier.ère.s seront à Chicoutimi du 30 juin au 2 juillet pour le festival La Noce, qui vient de dévoiler sa programmation.

C’est par l’entremise d’une vidéo diffusée en direct sur la page Facebook du festival La Noce qu’ont été annoncé.e.s les artistes de la programmation 2022.

Le festival, cofondé en 2017 par l’auteur-compositeur-interprète originaire de Chicoutimi Philippe Brach, «représente l’esprit de fête, de rassemblement, d’union entre les artistes et la scène».

Pour cette 5e édition, plus d’une cinquantaine d’artistes, dont Louis-Jean Cormier, Loud, Les Hay Babies, Étienne Coppée et Marie-Gold, performeront à La Noce. Comme à son habitude, l’événement accueille donc une variété de styles différents qui plaira aux petit.e.s comme aux grand.e.s.

De plus, à l’occasion de sa demie-décennie, le festival durera un jour de plus. En effet, les célébrations débuteront dès le 29 juin avec l’Avant-Noce, durant laquelle se produiront les groupes Quebec Redneck Bluegrass Project, Les Hôtesses d’Hilaire, Les Shirley et Vie de Quartier.

La Noce de Cire

Chaque année, La Noce propose une thématique unique. En 2022, La Noce célèbre ses «noces de cire» sous le thème de la magie noire et de l’ésotérisme. C’est pourquoi la programmation a été annoncée à l’aide d’une planche du jeu paranormal Ouija.

Comme son nom l’indique, l’événement est surtout unique en son genre puisqu’il est possible de se marier sur place pour la modique somme de 10 $.

«Pour faire une histoire courte, le festival la Noce est né dans l’idée de créer un événement rassembleur et festif tout comme nous évoquait la célébration d’une noce. Pour pousser le concept, nous avons commencé lors de la première édition en 2017 à célébrer des faux mariages à 10 piasses; mis en scène et animés par des créateurs déjantés», mentionne-t-on sur le site internet. En 2018, de vrais mariages ont même été célébrés, affirme l’organisation.

Autre particularité de ce festival d’été: il est écoresponsable. Cela signifie que les décisions prises en amont et durant La Noce sont toujours réfléchies et pensées de manière raisonnée et équitable. D’ailleurs, «l’édition de cire n’implique aucune opération d’exploitation apicole», assure-t-on dans le communiqué de presse diffusé aujourd’hui.

Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 80 $ pour les trois soirs, et de 20 $ pour l’Avant-Noce.

La programmation complète du festival La Noce