Le festival Metro Metro dévoile sa programmation

Après deux éditions annulées, le festival de hip-hop Metro Metro, créé par Olivier Primeau, sera finalement de retour en mai prochain. Sa programmation, qui vient d’être rendue publique, nous laisse un peu sur notre faim…

Les têtes d’affiche internationales du festival sont Lil Baby, Playboi Carti et Young Thug, trois représentants du trap d’Atlanta. Pour un style musical aussi varié que le hip-hop, disons que la programmation se cantonne dans un sous-genre assez précis. On est loin de la diversité que nous avait offerte la première édition en 2019 avec Cardi B, Snoop Dogg et Future ou de celle que nous promettait l’édition de 2020 avec notamment 50 Cent et Booba.

On remarque aussi dans la liste des artistes invités un certain DaBaby. Ce dernier avait tenu des propos homophobes et incorrects sur le VIH lors d’un festival en 2021, ce qui lui avait valu d’être retiré de la programmation de certains autres festivals par la suite. Une bourde qui ne semble pas avoir dérangé Olivier Primeau plus qu’il ne faut.

Le nombre d’artistes annoncés est pour l’instant limité comparativement à celui de la première édition. Il est cependant indiqué que davantage de noms seront révélés. En espérant qu’on nous réserve de belles surprises.

Avec la présence de Loud, 5Sang14, Koriass, Fouki, Calamine et plusieurs autres, on se console en se disant qu’au moins le rap québécois y est bien représenté.

Le festival Metro Metro se tiendra sur l’Esplanade du Parc olympique les 20, 21 et 22 mai 2022.