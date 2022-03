Hubert Lenoir, Lydia Képinski et plusieurs autres au festival Santa Teresa

Le festival Santa Teresa vient de dévoiler sa programmation. Spectacles intérieurs et extérieurs, gratuits et payants, des artistes d’ici et d’ailleurs, de gros noms établis comme des musicien.ne.s de la relève, il y en aura pour tous les goûts.

Une scène principale hétéroclite

Le fameux festival de Sainte-Thérèse qui se tiendra du 19 au 22 mai prochains sera notamment marqué par le retour sur scène au Québec d’Hubert Lenoir. Il sera précédé du groupe Choses sauvages et de la chanteuse Lydia Képinski sur la grande scène extérieure le vendredi 20 mai.

Le lendemain, sur la même scène, place au hip-hop! Le festival accueillera la rappeuse new-yorkaise Princess Nokia. Avant elle, se succéderont les Américains $NOT et Pressa ainsi que les Montréalais.e.s Skiifall, Tizzo et SLM.

On termine le week-end avec du bon vieux rock. Le groupe Jimmy Eat World clôturera les spectacles de la grande scène extérieure après les performances de Corridor, Les Hôtesses d’Hilaire, Fanclubwallet et Douance.

Encore plus de choix

Depuis les débuts du festival, l’église Sainte-Thérèse-d’Avila accueille des spectacles particulièrement captivants. Cette année ne fera pas exception, au contraire! Du jeudi au dimanche, l’église verra défiler les performances de Cœur de pirate, Martha Wainwright, Safia Nolin et Pierre Lapointe.

Plusieurs autres artistes auront aussi l’occasion de jouer sur différentes autres plus petites scènes dispersées un peu partout dans le centre-ville.

