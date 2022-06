Passeport: le fédéral s’attaque aux files

Deux files se créent désormais devant les bureaux de Service Canada sur le Boulevard René-Lévesque du centre-ville de Montréal. L’une pour ceux qui ont obtenu un rendez-vous, et l’autre, pour ceux qui gardent espoir de pouvoir mettre la main sur leurs documents avant leur envol.

Service Canada mise ce matin sur un nouveau service. À l’intérieur, on demande aux citoyens à quel moment ils prévoient partir. En fonction de leur date de départ, on leur offre un rendez-vous. On ne sait toutefois si tout le monde pourra obtenir un passeport avant son départ.

Les deux files s’entremêlent à l’entrée de l’édifice, semant la confusion. Certaines personnes disent avoir attendu devant l’édifice pendant trois jours, armés de chaises pliantes et de couvertures. Mais ils n’ont toujours aucune réponse. C’est notamment le cas de Nelly, qui doit assister aux funérailles de son père samedi, au Cameroun. Elle vient tout juste d’obtenir sa citoyenneté canadienne, ce qui veut dire qu’elle n’aurait pu obtenir son passeport plus tôt.

«Ça fait trois jours que j’attends ici, jour et nuit, explique la Camerounaise d’origine, dépassée par les événements. Mon vol est ce soir, et je n’ai toujours pas de réponse, je commence à me décourager.»

Dans la file, les gens font preuve d’une belle solidarité. Ils se réservent leurs places pour aller chercher leurs enfants à l’école, aller au petit coin ou se chercher quelque chose à manger.

Plus de détails à venir