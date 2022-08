Levée de l’alerte à l’urgence de l’Hôpital de Montréal pour enfants

L’Hôpital de Montréal pour enfants avise la population que son urgence reprend ses activités normales, après avoir annoncé hier que ses services d’urgence n’étaient pas en mesure de prendre en charge les patients ne nécessitant pas de soins urgents (catégories 4 et 5).

Dû à un nombre élevé d’hospitalisations, l’Hôpital de Montréal pour enfants était incapable de recevoir les patients dont «l’état n’est pas urgent». C’est l’hôpital du Centre universitaire de santé McGill qui a expliqué la situation par communiqué lundi matin. «Cette augmentation met à rude épreuve les services d’urgence, qui doivent prendre soin des patients en attente d’un lit», indiquait l’hôpital dans le communiqué.

Les équipes de santé tiennent toutefois à rappeler que les personnes éprouvant des problèmes de santé non sévères et non urgents devraient se tourner vers d’autres ressources que celles des urgences, et ce en tout temps.

L’Hôpital de Montréal pour enfant demande donc à ses patients de consulter leur médecin, de se rendre à une clinique d’accès rapide ou d’appeler Info-Santé en composant le 8-1-1 si leur état n’est pas urgent (catégories 4 et 5).