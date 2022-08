Îles-de-la-Madeleine: quoi faire en soirée?

Les couchers de soleil aux Îles-de-la-Madeleine sont époustouflants, mais une fois le spectacle terminé, ce n’est pas l’heure d’aller se coucher. L’archipel regorge de choses à faire en soirée et la nuit tombée! Voici nos meilleures suggestions.

Rires et musique aux Pas Perdus

Les soirées par excellence pour les amateurs de musique et de fête aux Îles-de-la-Madeleine sont les Lundis Jams. Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, ces séances mythiques sont de retour aux Pas Perdus en plein cœur de Cap-aux-Meules chaque lundi. Talents locaux et musiciens de passage s’en donnent à cœur joie sur toutes sortes d’instruments et dans toutes sortes de styles à partir de 23h!

Le Pas Perdus accueille également chaque mercredi soir la Ligue madelinienne d’improvisation (LIM). Formée il y a 39 ans, c’est l’une des plus vieilles ligues d’improvisation encore active au Québec. Ainsi, différentes générations d’improvisateurs jouent ensemble. Beaucoup de rires et de niaiseries en perspective.

Finalement, en plus de ces deux rendez-vous hebdomadaires, la salle de spectacle des Pas Perdus accueille son lot de spectacles au courant de l’été, des artistes locaux comme des vedettes d’ailleurs au Québec. Dans les prochaines semaines, l’établissement va notamment accueillir Émile Bilodeau, Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, Ariane Roy, Lou-Adriane Cassidy, Les Louanges, Radio Radio et bien d’autres.

Sur le party

Ouvert depuis peu, le surf bar La Shed à Fatima est déjà indéniablement un incontournable des soirées pour les jeunes des Îles-de-la-Madeleine. On y sert des cocktails funky dans une ambiance tropicale et festive à deux pas de la plage (on se croirait à Hawaï). Il y a presque toujours un party en cours! Et comme tout est dans tout, le lundi soir, un «party bus» part de La Shed pour se rendre aux Lundis Jam des Pas Perdus.

La microbrasserie À l’abri de la Tempête, elle, n’est pas une nouveauté, mais plutôt un classique des Îles. On y déguste une grande variété de bières brassées sur place pendant qu’un DJ s’occupe de mettre de l’ambiance sur la terrasse-jardin les mardis, jeudis et samedis de 17h à 20h. Le party continue ensuite à l’intérieur. Nouveauté cette année: tous les mardis à partir de 21h, il y a une soirée quiz!

Vivre l’expérience locale

Pour des virées entourées de locaux, où l’on peut s’enfiler des pichets, le bar Le Central dans le centre-ville de Cap-aux-Meules est une excellente option. Chansonniers et DJ y passent à l’occasion.

Le Débaris, également dans le centre-ville, propose une offre semblable. En prime: les mardis et jeudis, dès 22h, c’est soirée karaoké. Toujours dans le centre-ville, les amateurs de billard doivent absolument passer une soirée au Dooly’s.

Quant aux fans de musique en quête d’authenticité, ils peuvent se diriger du côté du café-bar La Gabarre, un établissement ancré dans la culture madelinienne qui a ouvert ses portes l’an dernier sur la Grave de Havre-Aubert. On y sert bières, cocktails, cafés, bouffe et on y voit très souvent des musiciens locaux performer live. Cette année marque notamment l’arrivée des soirées Jeudi-jazz, chaque jeudi dès 21h.

À l’affût de la fête

Enfin, le party, ça ne se passe pas que dans les bars. Les occasions de s’amuser en soirée aux Îles-de-la-Madeleine sont partout.

Tendez l’oreille, parlez aux gens autour de vous, faites-vous des amis! Feux sur la plage ou bons vieux house party, vous vous rendrez vite compte qu’aux Îles, il y a de quoi faire la fête tous les soirs.