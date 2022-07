Les Îles-de-la-Madeleine en mode sensations fortes 

Aaaah les Îles-de-la-Madeleine! L’endroit rêvé pour se détendre, se ressourcer… Mais avec tout ce vent, ces vagues et ces falaises, il peut aussi y avoir de l’action! Voici donc quelques activités qui plairont aux fans de sensations fortes.

Visite sportive des grottes de la Grande-Entrée

L’auberge La Salicorne à Grande-Entrée offre une activité hautement sportive qui consiste à se faufiler dans les grottes en pleine mer agitée. Attention, ça brasse! Il faut être en bonne forme physique, ne pas avoir peur de l’eau ni des espaces restreints. La Salicorne fournit casque, wetsuit et guide. À vous d’amener votre courage et votre bonne humeur.

Explorer encore plus de grottes

L’exploration de grottes peut également se faire de manière indépendante à plusieurs autres endroits de l’archipel. On pense notamment à Gros-Cap ou à Pointe-aux-Loups. Il faut cependant être en mesure de juger soi-même du niveau de danger en fonction de nos aptitudes physiques et des conditions météorologiques. Mieux vaut être accompagné.e de quelqu’un qui connaît déjà la place avant de s’y aventurer. Et surtout ne pas oublier son wetsuit!

S’initier au cliff jumping

Se lancer en bas d’une falaise et atterrir en pleine mer a quelque chose d’assez euphorisant. Et aux Îles, ce ne sont pas les falaises qui manquent! Mais encore une fois, il faut faire preuve de prudence et de jugement. Au départ de la Belle Anse à Fatima, en suivant un sentier qui longe les falaises (ne pas marcher trop près du bord!), vous arriverez à un endroit où il est possible de faire du cliff jumping dans la mer à partir de différentes hauteurs puis de remonter à l’aide d’une corde. Cela dit, ça ne s’improvise pas, donc assurez-vous d’être accompagné.e d’une personne expérimentée.

Pagayer dans les vagues

Le kayak de mer est une activité de choix aux Îles-de-la-Madeleine. Il existe une tonne d’endroits où se lancer à l’eau. Coup de cœur spécial pour Dune-du-Sud et Grande-Entrée. Lorsque la mer est agitée, les passionné.e.s de sensations fortes trouveront de quoi s’amuser. On peut louer les embarcations à quelques endroits, notamment au Centre nautique l’Istorlet, ou participer à des randonnées de groupe organisées, par La Salicorne par exemple.

Kitesurfer sur la côte

C’est une évidence, les Îles-de-la-Madeleine sont le paradis du kitesurf! Les spots venteux sont nombreux pour pratiquer ce sport emblématique de l’archipel. Pour prendre des cours selon votre niveau et obtenir de l’équipement, vous pouvez aller chez Plein vent les Îles, Aerosport les Îles, Kite aux Îles, pour ne nommer qu’eux. Une liste complète se trouve sur le site de Tourisme Îles de la Madeleine.