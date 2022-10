Chantal Rouleau est réélue à Pointe-aux-Trembles

Sans grande surprise, les électeurs de Pointe-aux-Trembles ont confié un second mandat à la députée caquiste sortante, Chantal Rouleau.

Selon les résultats partiels de Radio-Canada (avec 60 bureaux de scrutin dépouillés sur 149), Mme Rouleau obtient 48,6% des voix, devançant le candidat du Parti québécois, Jocelyn Desjardins, qui a obtenu 19,6% des voix; le député solidaire Simon Tremblay-Pepin (14,4%), la candidate libérale Byanca Jeune (9,5%) et le conservateur Yves Beaulieu (6,4%).

« Je suis très heureuse, vraiment honorée d’avoir la confiance des citoyens. Je suis contente de pouvoir continuer le travail avec et pour les citoyens de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est, de Montréal, du Québec. Je vais tout faire pour être à la hauteur de cette confiance », a-t-elle affirmé lors du rassemblement de la CAQ à Pointe-aux-Trembles.

Questionnée sur ses priorités pour le prochain mandat, elle mentionne d’emblée le projet de transport collectif structurant, le REM de l’Est. « On a des projets pour l’est de Montréal qui sont extrêmement importants. C’est un territoire en train de se transformer, par la décontamination des sols, l’innovation, l’économie, au niveau de la santé, de la qualité de l’environnement. On y travaille très fort depuis longtemps, et les résultats sont en train de se mettre en place.»

Des partisans se réjouissent de la victoire de de Mme Rouleau. Photo: Coralie Hodgson, Métro Média

En 2018, l’élection de la CAQ avait mis fin à trois décennies de pouvoir par le Parti québécois dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles.

Celle qui a été mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles durant huit ans a été nommée ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal durant son premier mandat. Elle a entre autres porté et défendu le dossier du REM de l’Est, et travaillé au développement du réseau de navettes fluviales.

Mme Rouleau avait remporté l’élection générale de 2018 avec près de 39% des votes. Elle avait devancé Jean-Martin Aussant, du Parti québécois (32,2%) et Céline Pereira, de Québec solidaire (14,86%).