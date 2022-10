Les Amis pour la cause, un organisme dédié à Montréal-Nord

Depuis son local de Montréal-Nord, l’organisme de bienfaisance Friends4Cause (Les Amis pour la cause) continue d’œuvrer à améliorer la vie des plus démunis et des personnes malades, dans l’arrondissement et ailleurs à Montréal.

En entretien avec Métro, un des responsables de l’organisme, Carmelo Tortolano, raconte que sa première collecte de fonds date de 2017, et avait été organisée pour une cause qui lui tenait à cœur.

«Mon premier événement visait à récolter de l’argent pour la recherche contre le cancer. Ma mère est décédée du cancer et c’était important pour moi d’organiser un événement pour cette cause.»

Une cause qui en emmène une autre

M. Tortolano poursuit en affirmant qu’il a rencontré des gens lors de cet événement qui l’ont inspiré à organiser d’autres campagnes de financement pour des causes différentes.

«Certaines personnes qui m’ont aidé à organiser l’événement étaient touchées par l’autisme puisque leurs enfants ou un membre de leur famille vivait avec cette condition. Je leur avais promis de faire un événement l’année suivante, et c’est là qu’est né notre gala collecte de fonds pour l’autisme en 2018», explique le bénévole des Amis pour la cause.

Carmelo Tortolano a continué d’aider les autres même lors de la pandémie, mettant sur pied un magasin en ligne vendant des produits alimentaires à bas prix pour les personnes à faibles revenus. Il a également organisé des paniers de Noël en partenariat avec Galileo, école pour adultes de Montréal-Nord offrant un programme spécial pour ceux et celles vivant avec des difficultés psychologiques.

Galileo est une des écoles à qui on donne de l’argent régulièrement parce qu’elle offre des programmes aux personnes atteintes de l’autisme pour qu’ils obtiennent une éducation. Après avoir discuté avec la direction, les étudiants sont venus à notre local pour faire des paniers de Noël pour différentes causes en 2020 et en 2021. Carmelo Tortolano, un des responsables de l’organisme caritatif Les Amis pour la cause

Golf et bowling pour la cause

Cette année, Les Amis pour la Cause ont organisé un autre tournoi de golf afin de récolter des fonds pour trois organismes particuliers, soit le Phare, l’école Galileo et Ally Global Foundation, une organisation bénévole luttant contre le trafic humain. Ils avaient recueilli 30 000$ divisé équitablement l’an dernier et ont amassés un montant similaire cette année.

En plus du tournoi de golf, l’organisme de bienfaisance tient un autre tournoi de bowling au profit de l’Hôpital de Montréal pour enfants. En parallèle, l’organisme appelle les gens à donner des cadeaux à différents organismes.

«On refait notre toy drive cet hiver et il aura lieu au magasin 123 Go à Rivière-des-Prairies. Les gens peuvent y déposer les cadeaux pour les enfants de l’hôpital là-bas ou à notre local, situé au 3177, rue Fleury Est, jusqu’au 1er décembre», conclut M. Tortolano.