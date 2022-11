Des Canadiens dénoncent la présence pétrolière à la COP27

Un groupe de Canadiennes et de Canadiens ont manifesté aujourd’hui au pavillon canadien de la COP27 à Charm el-Cheikh après un panel animé par la ministre de l’Environnement de l’Alberta, Sonya Savage, aux côtés de Rhona DelFrari, représentante de la pétrolière Cenovus Energy. Le groupe protestait contre la présence albertaine, principale province émettrice de gaz à effet de serre au Canada, et l’influence des lobbys pétroliers à la conférence climatique.

« Ce que le Canada fait dans son pavillon est gênant, affirme Claire Warmels, déléguée jeunesse de l’Alliance mondiale des YMCA et responsable du projet Génération climat Montréal, en direct d’Égypte. On est à la COP pour faire une transition de l’énergie fossile, et toutes les actions du Canada jusqu’à présent sont insuffisantes. »

La présence de pétrolières albertaines est pour l’activiste un conflit d’intérêt évident qui ne devrait pas se produire. Pour elle, il faut éviter que l’industrie fossile ait un pouvoir dans les négociations si leurs propositions ne sont pas radicales dans le but de réduire leurs émissions.

Moi j’ai le badge d’observatrice et je ne peux pas discuter avec les différents acteurs ici à la COP. Pourtant les compagnies pétrolières peuvent rencontrer les délégués des gouvernements et autres groupes et influencer tout le processus. C’est un conflit d’intérêt majeur, et le but de notre action collective était de montrer ce conflit puisque les pétrolières ne veulent pas réduire leurs émissions; elles veulent en faire l’expansion. Le Canada doit faire preuve de sérieux et la COP doit arrêter d’être un festival pour les grands pollueurs. Claire Warmels, activiste présente à Charm el-Cheikh pour protester contre l’influence pétrolière à la COP27

L’influence de l’Alberta

Le groupe de Canadiens s’étant mobilisé en face du pavillon canadien a particulièrement critiqué la présence importante de l’Alberta à la conférence sur le climat, alors que la province est la principale émettrice de gaz à effet de serre.

La ministre de l’Environnement albertaine, Sonya Savage, a déclaré publiquement que sa mission à la conférence des Nations unies sur le climat est de s’assurer que le Canada ne « [promet] pas d’éliminer progressivement ou de réduire la production de pétrole et de gaz en faisant des promesses qu’il ne pourra pas tenir. »

Pour Claire Warmels, il n’est pas normal que l’Alberta soit surreprésentée à la COP27 alors qu’elle produit 38% des émissions totales du Canada. « Il doit y avoir un cadre d’imputabilité envers les gens présents lors de ces rencontres. Leur présence est une trahison envers la jeunesse canadienne et les générations futures et doivent être tenus responsables. »