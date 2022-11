COP27: Québec dévoile sa première stratégie de mobilisation pour le climat

Le gouvernement du Québec a dévoilé sa première Stratégie de mobilisation pour l’action climatique 2022-2027. Découlant du Plan pour une économie verte 2030 (PEV), cette dernière est dotée d’une enveloppe de 46,4 M$.

Elle résulte de la consultation d’experts et de plus d’une quarantaine d’organisations québécoises. Son déploiement permettra de lutter contre les changements climatiques «par l’entremise de gestes concrets».

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Benoit Charette en a fait l’annonce ce dimanche, lors d’une rencontre avec les partenaires de la société civile québécoise en Égypte, dans le cadre de la 27e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP-27).

«La transition climatique et énergétique du Québec représente un défi à la fois technique et social. On l’a souvent répété, pour atteindre nos objectifs ambitieux, c’est tout le Québec qui doit s’engager dans l’action et apporter sa contribution», a déclaré Benoit Charette.

Quatre grandes orientations

La Stratégie de mobilisation pour l’action climatique 2022-2027 suit les recommandations formulées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Ce dernier insistait notamment sur la nécessité de modifier certains modes de vie et de prendre conscience du «caractère social de l’action climatique».

«Elle (la stratégie) répond ainsi à une volonté de structurer, de coordonner et de catalyser les actions en mobilisation. Intégrées au sein d’une même stratégie, les actions sont interreliées et se renforceront mutuellement», a déclaré le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

La Stratégie, qui «vise à engager toute la société dans l’action», s’articule autour de quatre orientations.

La première dimension, intitulée Documenter et Comprendre, consiste à accompagner la société dans la transition climatique, en analysant «les facteurs individuels et collectifs qui favorisent le passage à l’action dans la lutte contre les changements climatiques».

Dans le cadre de son deuxième angle d’attaque, Outiller et favoriser la concertation, le ministère mise sur la création de communautés de praticiens et d’experts de la mobilisation climatique.

Sensibiliser le public

Un troisième axe se concentre sur la communication avec le public, afin de rendre les enjeux climatiques limpides aux yeux de ce dernier. «La Stratégie soutiendra la production et la diffusion de contenus culturels qui permettront de vulgariser l’information et d’améliorer la compréhension d’un plus large public», détaille le gouvernement.

Pour que notre gouvernement puisse lancer de nouveaux grands projets collectifs, décarboniser l’économie et mieux adapter le Québec face aux défis climatiques, nous avons besoin de l’appui et de l’adhésion de toutes et de tous. Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Enfin, la dernière orientation de la Stratégie vise à encourager l’action au sein de la société québécoise.

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques rappelle que selon le Baromètre de l’action climatique, une large majorité (84 %) de la population reconnaît déjà l’existence des changements climatiques et l’importance d’agir.

76 % des Québécoises et des Québécois jugent que le Québec devrait en faire davantage.

«Pour y arriver, nous devons accompagner la société québécoise dans ce processus. Le Québec a tout ce qu’il faut pour réussir sa transition climatique. C’est en agissant ensemble, aujourd’hui, que nous ferons en sorte que le Québec de demain continuera d’être prospère, durable et résilient», a déclaré Benoit Charette.