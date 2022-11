Code blanc: évacuation au Collège Lionel-Groulx

Une possible menace a forcé l’évacuation du Collège Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse, au Québec. Les policiers sont toujours à l’intérieur du collège, afin de sécuriser les lieux et personnel et les étudiants sont toujours en confinement.

Vers 13h35 un appel est entré à la centrale informant la présence d’un individu possiblement armé. Les policiers se sont rapidement déployés au Collège Lionel-Groulx et un code de confinement a été lancé.

«Toutes les personnes au Collège doivent demeurer confinées à l’intérieur de leur local jusqu’à une annonce officielle du Collège. La situation est sous contrôle policier et les recherches sont en cours», rappelle la direction du collège sur le compte Facebook officiel de l’établissement. «Il s’agit d’une mesure préventive, un individu suspect aurait été aperçu à l’extérieur du Collège. Évitez le secteur.»

«Par mesure préventive, les policiers et le personnel de l’école ont procédé à un confinement du collège. Personne ne peut entrer/sortir de l’établissement. Merci d’éviter le secteur», explique la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, dans un gazouillis.

Opération policière en cours près du collège Lionel-Groulx. Par mesure préventive, les policiers et le personnel de l'école ont procédé à un confinement du collège. Personne ne peut entrer/sortir de l'établissement. Merci d'éviter le secteur. Plus d'info à venir. — Police RIPTB (@PoliceRIPTB) November 18, 2022

Le Député de Granby, Ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, a réagi par rapport à l’évènement sur Twiiter. «On demande aux citoyens de laisser les policiers faire leur travail et de suivre les consignes.»

J’ai été avisé rapidement de la situation au collège Lionel-Groulx. La situation est prise en charge par la @PoliceRIPTB. Mes équipes suivent la situation de près. On demande aux citoyens de laisser les policiers faire leur travail et de suivre les consignes. https://t.co/yBOJiT6KZJ — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) November 18, 2022

Lorsqu’un individu démontre un comportement agressif, menaçant ou violent qui pourrait entraîner des risques pour sa propre sécurité ou celle des autres, le code blanc est déclenché.

L’opération est toujours en cours.

Plus de détails à venir …