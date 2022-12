Plus de Québécois ont encore leurs pneus d’été qu’à la normale

Depuis le 1er décembre, tous les véhicules en circulation doivent être munis de pneus d’hiver. Mais faute de rendez-vous chez le garagiste, plusieurs automobilistes québécois n’ont toujours pas effectué leur changement de pneus.

«On a eu un mois de novembre somme toute clément, donc beaucoup ont attendu à la dernière minute pour prendre un rendez-vous, affirme le conseiller en communication de CAA-Québec, David Marcille. De plus, il y a eu des problèmes d’approvisionnement à cause du conflit en Ukraine, qui a mené à des relocalisations d’entreprise et affecté la capacité de production de pneus. Plusieurs marques étaient plus difficiles à trouver cette année, donc on conseillait aux clients d’avoir plusieurs choix en tête.»

Cette situation a engendré un «beau cocktail» causant des délais de rendez-vous importants pour le changement de pneus cette année. Et ce, même si CAA-Québec rappelait dès le mois de septembre de prendre un rendez-vous pour soulager l’achalandage du mois de novembre.

À cela s’ajoute la pénurie de main-d’œuvre, qui a fait en sorte que plusieurs garagistes n’avaient pas assez de personnel pour répondre à la demande dans un délai restreint. Plusieurs automobilistes ont dû se résoudre à changer leurs pneus eux-mêmes, ou attendre leur rendez-vous prévu après la date limite.

Malgré cette situation particulière, les policiers demeureront inflexibles, puisque «la loi est la loi». L’obligation de rouler avec des pneus d’hiver est en vigueur jusqu’au 15 mars 2023.