Tuerie de la mosquée de Québec: 6 ans plus tard, la province se souvient

Les voix politiques se sont unies aujourd’hui pour commémorer le tragique attentat de la mosquée de Québec. Six personnes avaient été brutalement assassinées et une vingtaine avait été blessées le 29 janvier 2017.

Plusieurs rassemblements auront lieu à travers la province, en mémoire des victimes. À Québec, une cérémonie à laquelle assistera Justin Trudeau, mais pas François Legault, se tiendra pour la première fois dans la salle de prière de la grande mosquée en fin de journée. C’est dans cette même salle que le tireur s’était introduit avant de faire feu sur un groupe de fidèles.

«En cette Journée nationale de commémoration de l’attentat à la mosquée de Québec et d’action contre l’islamophobie, on honore ceux qu’on a perdus il y a six ans. On se tient aux côtés de leurs proches et de la communauté musulmane et on continue de lutter contre l’islamophobie», a déclaré Justin Trudeau sur Twitter.

L’islamophobie n’a pas sa place au Canada, et on doit continuer d’aider les musulmans à se sentir en sécurité. Aujourd’hui, réfléchissons aux progrès réalisés et au travail à faire pour bâtir un Canada meilleur, plus inclusif et plus sûr. Ma déclaration : https://t.co/RwIA0NmNNQ — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 29, 2023

François Legault, qui sera remplacé par la vice-première ministre Geneviève Guilbault et par le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale Jonatan Julien pour représenter le gouvernement, a déclaré «saluer la mémoire des victimes». Le premier ministre québécois invoque des «obligations familiales» pour justifier son absence.

Rappelons-nous cette tragédie. Rendons hommage aux victimes et à leurs familles. Au nom du gouvernement du Québec, je salue la mémoire d’Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine Soufiane, Aboubaker Thabti: nous ne vous oublierons jamais. pic.twitter.com/VMkB44xjdx — François Legault (@francoislegault) January 29, 2023

«Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine Soufiane, Aboubaker Thabti: nous ne vous oublierons jamais», a-t-il affirmé dans un gazouillis.

Le pont Samuel-De Champlain illuminé en vert

À Montréal, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en vert à partir de la tombée de la nuit pour rendre hommage aux victimes de confession musulmane.

La mairesse de la métropole Valérie Plante considère que l’attentat de la mosquée de Québec «marque à jamais notre histoire collective. Nous avons le devoir de nous souvenir», a-t-elle souligné.

Il y a six ans, six hommes ont été tués lors du terrible attentat islamophobe de la grande mosquée de Québec. Cette tragédie marque à jamais notre histoire collective.



Nous avons le devoir de nous souvenir. Et nous devons tout faire pour qu’un tel drame ne se reproduise jamais. pic.twitter.com/oACOaAo48f — Valérie Plante (@Val_Plante) January 29, 2023

Rappelons que depuis l’événement, le 29 janvier a été déclaré comme étant la journée nationale d’action contre l’islamophobie au Canada par le gouvernement Trudeau.

Plus tôt cette semaine, ce dernier a nommé l’ancienne journaliste Amira Elghawaby représentante spéciale d’Ottawa pour la lutte contre l’islamophobie.