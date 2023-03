Le chemin Roxham pourrait fermer

Alors que le président américain Joe Biden s’apprête à effectuer sa première visite officielle au Canada ce jeudi soir, 23 mars, une entente concernant les enjeux de migrations irrégulières, et notamment le chemin Roxham, serait survenue entre Ottawa et Washington.

Cette dernière impliquerait la fermeture de ce chemin emprunté par de nombreux sans-papiers lors de leur passage entre les États-Unis et le Canada, selon des informations de Radio-Canada.

Bien que les détails de cet accord demeurent pour l’instant inconnus, les deux gouvernements auraient convenu d’un nombre de migrants que le Canada serait prêt à accueillir par la voie régulière.

Plus d’informations liées à cette entente pourraient faire surface durant la visite de Joe Biden, ou bien après que ce dernier ait quitté le sol canadien.

L’annonce de la fermeture du chemin Roxham devra faire l’objet d’une préparation rigoureuse des autorités, car elle pourrait provoquer un afflux soudain de personnes à la frontière canado-américaine.

D’après Radio-Canada, cette entente résulterait d’une étroite collaboration au cours des dernières semaines entre la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, le ministre de l’Immigration Sean Fraser et leurs homologues américains.

Le 22 mars, lors d’une conférence de presse, Justin Trudeau a affirmé que depuis plusieurs mois, «le Canada travaille de près avec les Américains pour rétablir la situation au chemin Roxham et regarder l’Entente sur les tiers pays sûrs. On va continuer notre travail, puis on va peut-être avoir quelque chose à annoncer.»