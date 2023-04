Qui sont les Québécois les plus riches au pays?

On compte neuf Québécois dans le palmarès annuel de Forbes classant les 50 plus grandes fortunes masculines au pays. Ils ont acquis leur fortune grâce au succès de leurs entreprises et, parfois, grâce à leurs familles.

Alain Bouchard

Au 9e rang des plus grandes fortunes de Canadiens, on retrouve le co-fondateur et président exécutif du conseil d’administration d’Alimentation Couche-Tard, Alain Bouchard. Avec une valeur nette de 5 milliards de dollars, notamment grâce au succès de ses dépanneurs, l’homme de 73 ans est le Québécois le plus riche. C’est entre autres ce qui lui a permis de devenir propriétaire de 2193 stations-services en Europe en mars dernier au coût de 4,5 milliards. L’autre co-fondateur de Couche-Tard, Jacques D’amours, a une valeur nette de 2,5 milliards, ce qui lui vaut le 33e rang à égalité avec le montréalais Charles Bronfman.

Lino Saputo

Au 12e rang du palmarès de Forbes se trouve Lino Saputo et sa famille, à l’origine de l’entreprise de produits laitiers du même nom. L’Italo-Canadien de 85 ans a immigré au Canada en 1952 et a fondé son entreprise deux ans plus tard. Le succès commercial de Saputo lui assure aujourd’hui une fortune nette évaluée à 4,8 milliards de dollars.

Jean Coutu

Au 21e rang apparaît Jean Coutu, qui a fondé en 1969 la compagnie de pharmacie du même nom. Groupe Jean Coutu est, depuis 2004, dans le top 5 des plus importantes pharmacies au pays. La valeur nette de l’homme qui a 94 ans aujourd’hui est évaluée à 3,3 milliards de dollars.

Lawrence Stroll

Au 26e rang se retrouve Lawrence Stroll, père du pilote de F1 Lance Stroll, grâce à sa fortune nette évaluée à 3 milliards de dollars. L’homme de 62 ans a fait fortune dans le milieu des vêtements avec ses actifs dans Tommy Hilfiger et Mikael Kors. C’est d’ailleurs son père qui avait emmené au Canada les marques Pierre Cardin et Ralph Lauren. En plus de financer la carrière de pilote automobile de son fils, Lawrence Stroll a créé récemment l’écurie Racing Point F1 Team et a pris possession du constructeur automobile Aston Martin en 2020.

Jacques D’amours et Charles Bronfman

À l’instar de Jacques D’amours, Charles Bronfman est au 33e rang des fortunes du pays. L’homme d’affaires et philanthrope montréalais Charles Bronfman compte une valeur nette de 2,5 milliards grâce au succès commercial de la défunte entreprise familiale d’embouteillage et de distribution de spiritueux, Seagram. Il était propriétaire majoritaire des Expos de Montréal avant leur déménagement.

Serge Godin

On retrouve au 37e rang Serge Godin, fondateur de Conseillers en gestion et informatique (CGI), une entreprise de technologie canadienne services-conseils en technologie de l’information, d’intégration de systèmes, d’impartition et de solutions. L’homme de 72 ans a une valeur nette de 2,3 milliards et CGI emploie aujourd’hui plus de 90 000 personnes réparties dans une quarantaine de pays.

Pierre Karl Péladeau et Philip Fayer

Avec une fortune respective totalisant 1,8 milliards de dollars, deux Québécois se partagent aussi le 43e rang. Il s’agit du directeur de Québecor et nouveau propriétaire des Alouettes de Montréal, Pierre Karl Péladeau, et du Montréalais fondateur de la société de traitement des paiements électroniques Nuvei, Philip Fayer.