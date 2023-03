Le président de Québecor, Pierre Karl Péladeau, est le nouveau propriétaire des Alouettes de Montréal. Il en a fait l’annonce officiellement vendredi au Stade olympique, en compagnie du commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF), Randy Ambrosie.

«Je suis un fier Montréalais, j’ai étudié à l’UQAM et à l’Université de Montréal, et vous le savez, l’essor du football universitaire au Québec depuis des décennies est important. J’habite encore à Montréal, mes enfants demeurent aussi à Montréal, et je pense que c’est important de s’impliquer davantage dans la collectivité», dit fièrement M. Péladeau en conférence de presse.

Il précise qu’il veut commercialiser les Alouettes à l’échelle du Québec en atteignant différentes tranches d’âge en plus de stimuler un sentiment de fierté envers l’équipe.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le chef de l’opposition officielle, Aref Salem, ont publié des gazouillis dans lesquels ils expriment leur attachement et leur fierté quant au retour du club à Montréal après que celui-ci a été placé sous la tutelle de la LCF.

Les @MTLAlouettes sont de retour à la maison avec leur acquisition par @PKP_Qc. Soyons fiers que le club revienne en force pour la saison 2023, ici-même, à Montréal.



L'histoire d'amour entre la population montréalaise et le football continue de durer!#polmtl #alsin — Valérie Plante (@Val_Plante) March 10, 2023

Les @MTLAlouettes ont trouvé leur nouveau propriétaire en la personne de @PKP_Qc.



Ce club important pour notre métropole et envers lequel les Montréalais•es éprouvent un grand attachement peut maintenant se préparer à voler de victoire en victoire. #alsin #polmtl — Aref Salem (@arefsalem) March 10, 2023

Cette vente survient près d’un mois après la mise sous tutelle des Alouettes de Montréal par la LCF. La tutelle venait ainsi mettre un terme aux liens entre la ligue et la succession de l’ancien propriétaire de l’équipe, Sid Spiegel. Ce dernier est décédé en 2021.