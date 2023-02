En difficulté, les Alouettes sous tutelle

La Ligue canadienne de football (LCF) a pris possession des Alouettes de Montréal temporairement dans le but de procéder à un processus de vente accéléré et formel. Ceci met donc fin à l’association entre la LCF et la succession de l’ancien propriétaire des Alouettes, Sid Spiegel, décédé en 2021.

Mario Cecchini a été nommé président par intérim de l’équipe et assurera la gestion des opérations quotidiennes des affaires de l’organisation sous la direction et la supervision du bureau de la LCF. Le directeur général Danny Maciocia conserve son poste et continuera de se concentrer sur la construction de l’équipe en vue de la saison 2023.

La LCF précise que plusieurs groupes ont déjà exprimé un intérêt pour acheter les Alouettes, y compris des groupes dont les membres habitent ou œuvrent à Montréal ou dans la province de Québec.

Plus de détails à suivre.