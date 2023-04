Un nouveau record de chaleur atteint à Montréal

Un nouveau record de chaleur a été enregistré dans la métropole au cours de la journée de samedi, alors que le mercure a atteint 24,3°C.

Le précédent record, pour un 15 avril, remonte à l’année 1969 où la température était montée jusqu’à 23,3°C. Un autre record pourrait également être battu dimanche. En effet, le soleil continue de briller sur la ville en cette fin de semaine.

Jeudi 13 avril déjà, un record de 78 ans avait été dépassé à Montréal, d’après les chiffres d’Environnement Canada. Le thermomètre affichait 27,5°C en fin d’après-midi, soit presque un degré de plus que le record précédent de 26,7°C datant du 13 avril 1945.

D'autres records de températures ont été battus aujourd'hui dans l'ouest et le sud de la province! #meteoQC pic.twitter.com/q7miHYewWN — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) April 15, 2023

Toutefois, la vague de chaleur printanière hâtive à laquelle ont eu droit les Montréalais s’estompe et des températures plus fraiches – de saison – devraient se réinstaller au cours des prochains jours.

La semaine à venir sera nuageuse et parfois pluvieuse pour la métropole, à l’exception de la journée de jeudi où le soleil devrait faire une apparition. Les températures reculeront et se situeront aux alentours des 10°C la journée et entre 1 et 6°C la nuit.