Montréal face à une chaleur historiquement hâtive

Une semaine après le pire verglas en 25 ans, Montréal connaît déjà une vague de chaleur hâtive qui bat des records. La métropole a plus chaud que la Provence ou Los Angeles en plein mois d’avril.

Ce 13 avril est déjà la journée la plus chaude enregistrée si tôt dans le printemps, selon les relevés météorologiques. Elle pulvérise par 5 °C le précédent record de chaleur pour un 13 avril, qui était de 22 °C.

La station météo de l’aéroport de Montréal-Trudeau relevait 27,1 °C à 16h. L’humidex, et donc le ressenti, est estimé à 29. Il n’a jamais fait si chaud entre le 1er janvier et le 13 avril. De plus, il s’agit de la 10e journée la plus chaude jamais relevée au mois d’avril.

Cette séquence de chaleur printanière ne devrait pas s’arrêter là. Le beau temps persistera jusqu’à la fin de la semaine avec des températures de 20 °C vendredi, 22 °C samedi et 23 °C dimanche. Or, ne rangez pas trop vite tuques et manteaux, la température redescendra à seulement 8 °C mardi.

Précédent record

Auparavant, la journée printanière avec la chaleur la plus hâtive avait été le 16 avril 2012 lorsque la température avait atteint 28,9 °C. La journée n’étant pas encore finie, le record pourrait encore évoluer. Environnement Canada prévoit cependant que la température se stabilisera et restera autour de 27 °C, avec un humidex pouvant monter à 30.

Il faudrait dépasser une température réelle de 30 °C pour battre le record absolu du mois d’avril. Cette chaleur avait frappé la métropole le 27 avril 1990. Pour l’instant, la température est de 16 °C au-dessus des normales de saison.

Les Montréalais qui ont chaud et souhaitent se désaltérer peuvent profiter des premières terrasses ouvertes de la saison. Certains arrondissements comme Ville-Marie ou Outremont accordent déjà des permis pour des terrasses sur rue. Pour la plupart des autres, il faudra attendre demain, ou le 1er mai.

Pour ceux qui souhaiteraient profiter des parcs, la municipalité recommande toujours de faire preuve d’extrême prudence alors que la tempête de verglas du 5 avril a fait tomber des milliers de branches et au moins 900 arbres en plus de fragiliser d’innombrables autres arbres.