Terrasse montréalaise, quand reviendras-tu?

Il vous est déjà possible de boire votre fameux negroni sbagliato arrosé de prosecco dans quelques terrasses près de chez vous.

Avec le temps chaud qui s’installe, les Montréalais.e.s devraient commencer à entendre le bruit des perceuses électriques et des planches de bois qui s’entrechoquent puis s’assemblent. Depuis le mois de mars et le début avril, les commerçants de certains arrondissements ont le droit d’exploiter un café-terrasse sur le domaine public. C’est déjà le cas pour Lachine, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Outremont, Ville-Marie et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Quant à Montréal-Nord, au Plateau-Mont-Royal, au Sud-Ouest et à Verdun, les gens devront patienter jusqu’à demain pour espérer se désaltérer en plein air. En effet, le règlement autorise d’ouvrir le vendredi avant le 15 avril lorsque cette date tombe un vendredi, samedi, un dimanche ou un lundi.

En ce qui concerne les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Lasalle, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Rosemont-La Petite-Patrie, les cafés-terrasses n’ouvriront que le 1er mai, si l’on se fit aux périodes d’exploitation des terrasses qui figurent sur le site Web de la Ville de Montréal.

Des conséquences pour les contrevenants?

Bien que les commerces de certains arrondissements n’en aient pas la permission, quelques uns ont déjà procédé à l’ouverture de leur terrasse. C’est notamment le cas sur l’avenue Mont-Royal.

Techniquement, un café-terrasse de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal en opération aujourd’hui serait passible de recevoir un constat d’infraction, fait savoir la chargée de communication pour cet arrondissement Geneviève Allard.

Métro n’a pu avoir accès à une liste complète des permis pour café-terrasse accordés par l’arrondissement pour la saison 2023, mais Mme Allard indique que 61 permis de café-terrasse pour 2023 ont été émis à ce jour. «L’an dernier, nous en avons eu 170 ainsi que 22 placottoirs», ajoute-t-elle.

Des terrasses déjà ouvertes: Les Enfants terribles, 1257 Avenue

Bernard Brasserie Bernard, 1249 Avenue Bernard

L’Abreuvoir, 403 Rue Ontario E

Le Colonel Moutarde, 4418 Rue Saint-Denis

BreWskey, 380, rue St-Paul E

Plan B, 327 Avenue du Mont-Royal E

Mollie, 121 Av Duluth E