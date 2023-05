Nouveau programme pour éviter aux jeunes d’aller en famille d’accueil

Le programme vise à éviter le placement des jeunes dans une ressource d'hébergement par un rôle plus actif de la communauté directement impliquée auprès d'eux.

Lancé aujourd’hui par le gouvernement du Québec, le programme Ma famille, ma communauté (MFMC) vise à donner un plus grand rôle à l’entourage direct des jeunes de l’île de Montréal afin d’éviter leur placement dans une famille d’accueil ou dans un centre de réadaptation. Le but est la protection et le développement du jeune dans son propre milieu ainsi que la réduction du nombre d’enfants placés en ressource d’hébergement.

Le programme cible les proches gravitant autour de l’enfant pour qu’ils jouent un rôle plus actif dans la prévention du placement. Il s’agit, par exemple, de la famille, du médecin, des intervenants ou des professeurs impliqués auprès du jeune.

Les jeunes, qui doivent être âgés de plus de 14 ans, sont appelés à collaborer par l’entremise de la rencontre de processus décisionnel en équipe (PDÉ), où ils discutent des meilleures solutions pour le bien-être de l’enfant en fonction du contexte.

«Ce programme s’inscrit dans la foulée des actions déployées par notre gouvernement afin de remettre l’enfant au cœur des décisions qui le concernent. Il a fait ses preuves dans les régions où il est déployé et je suis très heureux que nous puissions l’étendre sur le territoire de Jeanne-Mance, un territoire où les différents acteurs mobilisés sont déjà habitués à travailler ensemble», affirme le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Le programme est déjà implanté dans le secteur de Jeanne-Mance pour les enfants de 0 à 12 ans. Il se déploiera dans Montréal-Nord sous peu et ciblera les enfants de 6 à 12 ans.