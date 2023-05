Fermetures de routes à prévoir sur l’autoroute 15 dès le 7 mai

Des entraves routières sont à prévoir sur les ponts d'étagement du boulevard De Maisonneuve et du chemin Upper-Lachine au-dessus de l'autoroute 15 (Décarie).

Des travaux de réparation auront lieu sur les ponts d’étagement du boulevard De Maisonneuve et du chemin Upper-Lachine au-dessus de l’autoroute 15, communément appelée l’autoroute Décarie, dès le 7 mai. Ces travaux, menés dans le but de prolonger la durée de vie des structures, entraîneront la fermeture totale de nuit des bretelles de sorties de l’échangeur Turcot.

D’autres fermetures partielles de longue durée sont aussi prévues pendant les travaux pour le boulevard Maisonneuve et le chemin Upper-Lachine, qui n’offriront qu’une voie de circulation dans chaque direction. Ces deux secteurs sont aussi visés par des fermetures complètes les soirs, les nuits et durant les fins de semaine. Des aménagements piétonniers sont également prévus pour alléger les complications provoquées par les travaux.

Les détours seront balisés par une signalisation temporaire et la population en sera informée par communiqués de presse. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite la population à contacter le 511 pour mieux prévoir les déplacements et savoir si la date des travaux est reportée en raison de la météo.