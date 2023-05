Rosemont-La Petite-Patrie: la saison des chantiers est lancée

La patience des automobilistes qui circulent sur le territoire de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie est à nouveau rudement mise à l’épreuve cette année, car les chantiers de construction et leurs inséparables cônes orange sont plus nombreux que jamais.

Réalisés par la Ville de Montréal ou par la Société de transport de Montréal (STM), ces travaux provoquent très souvent des fermetures de rues et de ruelles qu’il vaut mieux repérer afin de mieux planifier ses déplacements.

Voici les principaux chantiers et rues à éviter durant la saison estivale.

Christophe-Colomb/des Carrières

«La réfection des structures du passage inférieur Christophe Colomb/des Carrières marque le début d’un grand projet de réaménagement et de sécurisation de l’intersection. Ce sera totalement différent, bien plus sécuritaire et agréable pour tous les usagers, une fois les travaux terminés», a mentionné Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, lors d’une conférence de presse en février 2023.

Pendant les travaux, une voie de circulation sera maintenue en tout temps pour les véhicules, les piétons et les cyclistes sur l’avenue Christophe-Colomb.

Bien que des fermetures complètes et de courtes durées sont à prévoir pour la réalisation de certains travaux, un chemin de détour sera maintenu durant toute la durée de l’entrave. Sur la rue des Carrières, des fermetures complètes de longues durées sont également prévues, notamment lors de la démolition et de la reconstruction du pont. En ce sens, un passage sera aménagé pour les piétons et les cyclistes et un chemin de détour sera maintenu.

Parc des Gorilles

“L’aménagement du parc des Gorilles permettra d’offrir aux usagers du quartier un lieu unique de détente, de ressourcement et de socialisation. L’ancienne friche ferroviaire sera complètement transformée en un milieu naturel où la nature sauvage, la culture et l’histoire du quartier vont se côtoyer”, mentionne l’arrondissement Rosemont-La Petite sur son site web

Le parc, de forme oblique, traversera l’îlot bordé par les rues Beaubien Ouest, Saint-Urbain, Saint-Zotique Ouest, et l’avenue de l’Esplanade. Le tronçon de la rue Waverly qui borde le parc accueillera des aménagements transitoires, le temps que les travaux d’un important projet immobilier privé soient réalisés.

Les travaux d’aménagement transitoire du parc sur la rue Waverly ont débuté au mois de mars dernier et se poursuivront jusqu’à l’automne 2024. Le stationnement à l’intérieur de la zone du futur parc (principalement l’espace du côté nord-est de la rue Waverly) sera interdit afin de permettre la réalisation des travaux.

Secteur Marconi-Alexandra

Élargissement des trottoirs, ajout de voies cyclables, plantation d’arbres et de végétaux, aménagement de fosses drainantes, ajout de mobilier urbain, enfouissement du réseau câblé: le secteur Marconi-Alexandra fera l’objet de plusieurs travaux au cours des prochaines années.

Le réaménagement de la rue Saint-Urbain, entre la rue Beaubien Ouest et l’avenue Beaumont, est prévu pour la fin de la saison estivale.

Les travaux sur la rue Saint-Urbain comprendront; l’aménagement d’une voie cyclable en chaussée désignée en direction sud, d’une piste cyclable unidirectionnelle en contresens en espace réservé en direction nord, la mise à sens unique de la rue vers le sud, la plantation de 50 nouveaux arbres et le remplacement des lampadaires.

La rue Beaubien Ouest sera également transformée par l’aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles, la réduction à 2 voies de circulation véhiculaire, la sécurisation à l’intersection Saint-Urbain, l’élargissement des trottoirs, et la plantation d’arbres.

Entrée de service en plomb et asphaltage

Depuis le début du mois de mars, les travaux d’entrée de service en plomb ont débuté et ils se poursuivront jusqu’à la fin de l’automne. Le site info-travaux de la Ville de Montréal permet d’identifier avec précision les rues concernées et de prendre connaissance de la durée des travaux.

Parmi les principales rues entièrement fermées, on retrouve:

Rue D’Iberville, entre l’avenue Elsdale et la rue Bélanger jusqu’au 10 juillet

l’avenue De Chateaubriand, entre le boulevard Rosemont et la rue de Bellechasse jusqu’au 8 juillet

l’avenue Mozart Est, entre l’avenue De Gaspé et la rue Drolet jusqu’au 8 juin

l’avenue Louis-Hébert, entre les rues Holt et Masson jusqu’au 5 juin

Avenue de l’Esplanade, entre les rues Saint-Zotique et Joseph-Tison, jusqu’à la fin mai

La rue Chabot, entre les rues Saint-Zotique et Beaubien, jusqu’au 27 juin

À noter qu’un revêtement de la chaussée interviendra sur la 12e avenue, entre la rue Bélanger et la rue Saint-Zotique, sur la rue Fabre, entre la rue Beaubien et la rue Saint-Zotique, et sur la rue Sagard, entre la rue Bélanger et la rue Augier.