48h sur un tapis de course, pour la bonne cause

Pour récolter des fonds afin d’aider les plus démunis, et pour montrer l’exemple à sa fille, Ali Afzal, 29 ans, court. Ce n’est pas sur des sentiers escarpés que vous l’apercevrez. Ni dans les rues de la métropole. L’athlète relève son défi – courir 260 kilomètres en 48 heures – à l’abri des regards, dans sa salle de sport.

Une lutte physique et mentale de près de deux jours entre l’homme et son tapis roulant.

«J’ai un ami qui a organisé une levée de fonds pour aider des familles et des orphelins en Algérie qui n’ont pas les moyens de célébrer le temps des fêtes par exemple. Là, on récolte des dons avant qu’il parte en Algérie la semaine prochaine pour distribuer l’argent», précise le coureur, un brin essoufflé, lors d’une pause.

«Mais l’autre vraie raison pour laquelle je fais ça, c’est pour ma fille qui est petite. Je veux que quand elle sera grande, qu’elle regarde en arrière et qu’elle comprenne qu’il ne faut jamais se limiter», poursuit-il.

Sur son parcours au décor fixe, sous la lumière artificielle, Ali, qui a débuté son challenge vendredi matin, s’octroie tout de même quelques pauses et des collations. De quoi tenir. Mais pas nuit de sommeil complète avant dimanche. L’athlète, qui se contente de courtes siestes, doit garder le cap.

Il espère achever sa mission caritative dimanche matin et récolter environ 5000 $ via son GoFundMe, somme qu’il reversera à l’association montréalaise Change Dounia. De nombreuses personnes se sont aussi manifestées en personne directement dans sa salle de sports pour exprimer leur soutien, assure-t-il.

«Je ne suis pas loin des 5000 $, se réjouit-il. Et là, j’ai déjà fait 30 heures sur 48 heures, alors je vais pousser, indiquait-il au journal samedi à la mi-journée. J’aime pas le chiffre 48 alors je vais sûrement arrêter à 50 d’après moi».

Une vie dédiée au sport

Avant d’entreprendre ce long défi, Ali a suivi un entrainement rigoureux pour préparer son corps et sa tête à cette dure épreuve. Quatre mois plus tôt, au cœur de l’hiver, l’ancien boxeur s’est imposé un marathon de 130 kilomètres en 24 heures. Une première étape concluante.

«Je me suis préparé pendant plus de quatre mois pour relever ce défi, qui a un but. Il y a quatre mois, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me pousser à fond et je vais faire 24 heures aujourd’hui», se souvient-il.

Dans son parcours de vie personnel, Ali a toujours été impliqué dans le sport, au sein de plusieurs disciplines. Longtemps boxeur, il entraîne désormais des athlètes dans son gym de Laval.

«J’ai fait un peu de tout comme sport. Je coache beaucoup de sportifs, des boxeurs, des joueurs de football ou de soccer. Mais ma manière de dépasser mes limites c’est en faisant des choses comme ça. Je trouve que ça parle plus qu’une attestation ou qu’un papier», affirme le coureur.