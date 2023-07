Les Québécois sont les plus heureux au travail pour un 3e mois consécutif

Malgré une légère baisse par rapport au mois de juin, les Québécois demeurent en juillet les travailleurs les plus heureux au pays, et ce, pour un troisième mois consécutif. Les travailleurs de la Belle Province ont obtenu un score régional de bonheur au travail de 7 sur 10, soit une légère diminution de 0,1 point par rapport au mois précédent.

L’Indice de bonheur au travail, calculé par ADP Canada, révèle que les travailleurs au Canada rapportent être plus heureux en ce mois de juillet, avec une augmentation des niveaux de bonheur pour la majorité des régions et pour presque toutes les générations. Le score national de bonheur au travail pour juillet 2023 est de 6,7 sur 10, ce qui représente une hausse de 0,1 point par rapport à juin 2023.

«L’augmentation du bonheur global des travailleurs au Canada, associée à une plus grande satisfaction à l’égard de l’équilibre travail vie personnelle et de la flexibilité en juillet va dans le sens de la notion selon laquelle les travailleurs seraient plus heureux en été, car c’est généralement une période où beaucoup prennent une pause bien méritée», explique la vice-présidente du marketing d’ADP Canada, Heather Haslam.

Les travailleurs au Québec et en Colombie-Britannique de même que les baby-boomers étaient les seuls travailleurs à rapporter une légère baisse de leur score de bonheur au travail. Malgré tout, le Québec reste au sommet du palmarès, suivi de la Saskatchewan et du Manitoba, lesquels ont connu la plus forte augmentation du score régional de bonheur au travail avec une hausse de 0,4 point.

L’Indice de juillet révèle également des changements positifs en ce qui a trait aux sentiments de bonheur au travail pour la plupart des travailleurs à travers les générations et les régions du pays. En effet, même la génération Z remonte la pente petit à petit, passant d’un score générationnel de 6,5 sur 10 en juin à un score de 6,7 sur 10 en juillet, égalisant les millénariaux. Si leur score a diminué de 0,1 point, les baby-boomers demeurent toutefois en tête du classement générationnel avec 7,2 sur 10.