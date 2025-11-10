Catherine Fournier assermentée «sous le signe de la fierté»

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a été officiellement assermentée dimanche en compagnie des autres membres du conseil municipal. Mme Fournier entame son second mandat avec un conseil entièrement composé de membres de son parti, «sous le signe de la fierté retrouvée et de la confiance renouvelée», dit-elle dans un communiqué de presse.

Mme Fournier a aussi dévoilé la composition de son nouveau comité exécutif. Jonathan Tabarah sera vice-président et chargé du développement et des partenariats stratégiques. Sylvain Lambert s’occupera des infrastructures, de la transition écologique et de la zone aérospatiale, tandis que Lyette Bouchard sera responsable des services de proximité, incluant la culture, le sport et le développement des communautés. Marie-Michèle Drolet supervisera la sécurité publique et la gestion des eaux et Sylvain Joly sera en charge des services partagés.

Nominations et réformes à venir

Lors de la première séance du conseil de ville, prévue le 18 novembre, plusieurs nominations seront proposées pour adoption. Affine Lwalalika est pressentie pour présider le conseil de ville, et Sylvain Lambert pour le conseil d’agglomération en tant que maire suppléant.

D’autres nominations incluent Lysa Belaicha comme présidente d’arrondissement du Vieux-Longueuil, Nathalie Delisle pour Saint-Hubert, et Sylvain Joly pour Greenfield Park. Carl Lévesque présidera la Commission des affaires réglementaires et politiques locale alors que Alvaro Cueto sera président du conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil.

En parallèle, une réforme visant à fusionner les commissions et à réviser la rémunération des élus sera mise en œuvre dès la première séance du conseil municipal, le 18 novembre. Cette réforme sera rétroactive au 1er octobre.

Le salaire des élus de Longueuil a fait sourciller par le passé. La mairesse précédente était mieux payée que la mairesse de Montréal jusqu’à ce que Mme Fournier entre en fonction et diminue son salaire de 65 000$. Par la suite, certains conseillers municipaux pouvaient accumuler des postes jusqu’à recevoir plus de 200 000$ par année. Avec la réforme, un élu cumulant tous les postes possibles gagnerait un maximum de 175 000$ par année.

