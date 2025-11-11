Deux adolescents arrêtés pour une série de vols qualifiés

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé l’arrestation de deux suspects mineurs impliqués dans une série de vols qualifiés. Les suspects auraient arnaqué des vendeurs lors de ventes par des annonces en ligne.

Les arrestations ont eu lieu le 5 novembre dernier, suite à une enquête menée par la Section des enquêtes par projet Est du SPVM. Les suspects, âgés de 15 ans, auraient orchestré leurs crimes en utilisant des plateformes de petites annonces en ligne pour cibler leurs victimes dans les arrondissements d’Anjou, de Saint-Léonard et de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve.

Selon le SPVM, les suspects répondaient à des annonces de ventes sur des plateformes de type Kijiji our Marketplace. Ils aspergeaient ensuite leurs victimes avec du poivre de cayenne avant de les déposséder de leurs biens.

Les autorités ont réussi à recueillir différents éléments de preuve lors de la perquisition des logements des suspects à Montréal.

Après leur arrestation, ils ont comparu devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec le 6 novembre. Ils font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment de vol qualifié, de possession d’arme en vue de commettre une infraction, de recel et d’entrave. Bien qu’ils aient été remis en liberté, ils doivent respecter des conditions strictes, dont un couvre-feu à domicile.

Le SPVM demande aux citoyens de faire preuve de prudence lors de transactions initiées en ligne. Il est conseillé d’utiliser des zones d’échange sécurisées, surveillées par caméra et disponibles en tout temps, pour réduire les risques de fraude ou d’agression.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.