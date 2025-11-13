La STL et la STM fusionnent leurs services de transport adapté

La Société de transport de Laval (STL) et la Société de transport de Montréal (STM) ont annoncé un partenariat stratégique pour la gestion du service de transport adapté. À partir du 1er janvier 2026, la STM prendra en charge la gestion du centre de réservation et des déplacements en transport adapté pour les clients lavallois.

Selon un communiqué émis conjointement par les deux transporteurs, ette collaboration vise à optimiser les dépenses et à répondre aux recommandations des audits de performance réalisés en 2024 à la demande du gouvernement du Québec.

«Cette entente démontre non seulement l’expertise et la capacité reconnue de la STM pour l’offre de transport adapté dans la région métropolitaine, mais également la capacité des sociétés de transport à revoir leur modèle d’affaires et trouver de nouvelles manières de faire, dans la foulée des audits de performance du gouvernement provincial», affirme Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM.

Optimisation et continuité du service

Josée Roy, directrice générale de la STL, souligne l’importance de maintenir un service de qualité pour la clientèle du transport adapté.

«Offrir un service de qualité à notre clientèle du transport adapté est demeuré au cœur de nos échanges avec notre homologue montréalais afin d’assurer une transition harmonieuse», dit-elle.

Malgré ce changement, plusieurs éléments du service actuel resteront inchangés pour les usagers de la STL, tels que le numéro de téléphone du centre de réservation, le service à la clientèle et les tarifs pour l’achat de titres. La STL continuera de gérer l’admission des usagers et de veiller à la qualité du service offert, en collaboration avec la STM.

Économies et efficacité

Ce partenariat permettra à la STL de réaliser des économies annuelles estimées à 1,3 million de dollars, soit une réduction de près de 7% par rapport aux coûts projetés pour 2026. Ces économies seront réalisées grâce à l’utilisation du centre de réservation existant de la STM, à la mise en commun de certaines technologies et au jumelage des clientèles pour les déplacements métropolitains.

Le service de transport adapté sera entièrement sous-traité aux fournisseurs de la STM, qui assurent déjà près de 90% du service. Les minibus de la STM seront tous remisés d’ici la fin de 2025.

En préparation de cette transition, la STL a créé une section dédiée sur son site Web pour informer sa clientèle des changements à venir. Des initiatives de communication sont également en cours, en collaboration avec les partenaires du milieu associatif, pour soutenir et informer les usagers.

