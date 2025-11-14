Le SPVM démantèle un réseau de trafic de fentanyl à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a démantelé un réseau de trafic de fentanyl dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et Mercier–Hochelaga–Maisonneuve, indique la police. Cette intervention a conduit à l’arrestation de quatre suspects et à la saisie de plusieurs types de stupéfiants, dont 36,95 grammes de fentanyl.

L’opération a eu lieu le 7 novembre, indique le SPVM dans un communiqué de presse. L’enquête a été initiée après que le SPVM a reçu des informations concernant la circulation d’un stupéfiant puissant, semblable au fentanyl, sur son territoire.

Les forces de l’ordre ont pu identifier les suspects et recueillir des éléments de preuve.

En plus du fentanyl, l’opération a permis de saisir 3,62 grammes de kétamine, 126 comprimés divers et 25 975$ en argent comptant.

Les quatre suspects ont été arrêtés dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Parmi eux, Massimiliano Tilli, 22 ans, Laurie Gagnon, 30 ans, et François Coupal, 46 ans, ont comparu détenus au palais de justice de Montréal pour répondre à des accusations de trafic et de possession en vue de trafic. Ils resteront en détention en attendant les prochaines étapes judiciaires.

Le quatrième suspect a été libéré après son arrestation sur les lieux.

Le SPVM souligne que le phénomène des surdoses, notamment celles liées au fentanyl, est une priorité pour ses services.

Toute personne disposant d’informations sur des activités criminelles de ce type est encouragée à contacter le 911 ou son poste de quartier.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.