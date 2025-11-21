Arrestation pour attaques à l’arme blanche à Montréal et Repentigny

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a récemment procédé à l’arrestation d’Amine Kermacha, 21 ans, en lien avec plusieurs incidents d’attaques à l’arme blanche survenus à Montréal et Repentigny.

Cette arrestation, réalisée le 13 novembre dernier, résulte d’une collaboration étroite entre le SPVM et le Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR). Kermacha a comparu au palais de justice de Joliette pour répondre à plusieurs chefs d’accusation, notamment de bris de probation, voies de fait graves, agression armée, vol qualifié et voie de fait. Il reste en détention en attendant sa prochaine apparition devant le tribunal le 26 novembre.

Un enchaînement d’incidents violents

Les événements ont débuté le 18 octobre 2025, lorsque le 911 a reçu un appel concernant une altercation sur la rue Sherbrooke Est, près du boulevard Langelier. À leur arrivée, les policiers ont rencontré une victime qui avait été frappée mais n’était pas blessée.

La victime a toutefois logé un second appel au 911 peu après. Cette fois, l’individu avait été blessé au visage par une arme blanche et a été transporté à l’hôpital, où il est maintenant hors de danger.

L’enquête a permis de relier cet incident à une agression antérieure survenue le 14 septembre 2025 dans un parc de Repentigny. Kermacha aurait attaqué deux personnes à cette date, encore avec une arme blanche.

Toute personne possédant des informations sur de tels événements est encouragée à contacter le 911 ou son poste de quartier. Il est également possible de fournir des informations de manière anonyme via Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou sur leur site web.

