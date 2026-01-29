Itinérance – Longueuil déposera son plan de gestion des campements

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, déposera bientôt une politique encadrant les campements de personnes en situation d’itinérance. L’annonce fait suite au dépôt d’un rapport de consultation publique émettant plusieurs recommandations sur la gestion de l’itinérance à Longueuil.

L’Office de participation publique de Longueuil (OPPL) a déposé son rapport mercredi. Ce rapport compile les perceptions et les suggestions des citoyens. Selon la mairesse, il servira de guide pour renforcer les actions déjà en cours et encourager une collaboration plus étroite avec les partenaires institutionnels et gouvernementaux.

La deuxième recommandation du rapport est de créer une politique sur les campements. Selon la Ville, cette réflexion est déjà en cours et la nouvelle politique sera diffusée prochainement.

À Longueuil, la crise de l’itinérance nécessite des mesures inhabituelles pour cette municipalité de la Rive-Sud. Avant la pandémie, les campements étaient plutôt rares et l’itinérance peu visible. Depuis, plusieurs campements ont vu le jour, dont un qui a fait les manchettes à cause de son ampleur et la proximité d’une école. Si celui-ci a été déménagé, d’autres tentes ont élu domicile au parc Marie-Victorin, au centre-ville près de la station de métro et dans quelques parcelles parsemées à travers la ville.

Logements et refuge au centre-ville

La toute première recommandation du rapport est toutefois la création d’un refuge au centre-ville. Actuellement, une halte-chaleur nommée la Halte-Répit offre une possibilité de répit dans ce coin de la ville, à l’ombre du pont Jacques-Cartier.

Mme Fournier souligne que Longueuil a déjà bonifié les ressources de la Halte-Répit, avec l’ajout d’une salle réservée aux femmes et l’ouverture d’un café communautaire 24/7.

La Ville a aussi investit dans des projets de logements adaptés pour les personnes en situation d’itinérance, tels que le projet «Un toit pour tous», qui comptera 84 unités à terme à l’endroit-même du campement déménagé en 2024. La Ville a également soutenu l’agrandissement de l’organisme Casa Bernard-Hubert et mène des recherches pour faciliter l’implantation de maisons de chambres.

Un appel à la collaboration

Mme Fournier affirme que Longueuil fera sa part pour lutter contre l’itinérance et assurer une meilleure cohabitation entre les résidents et les personnes sans domicile. Elle demande toutefois un effort supplémentaire de la part du gouvernement.

«Un certain consensus se dégage sur la gouvernance de l’itinérance : ce phénomène et les enjeux de cohabitation qui en découlent dépassent largement les compétences municipales. Les trois paliers de gouvernement ont chacun un rôle à jouer et le succès des actions repose sur une gouvernance claire, des responsabilités partagées et une collaboration efficace entre tous les acteurs concernés», dit-elle.

