Consignaction inaugure un nouveau lieu de retour à L’Île-Bizard

Consignaction a annoncé l’ouverture d’un nouveau lieu de retour pour les canettes et les bouteilles à L’Île-Bizard, situé au 120, boulevard Jacques-Bizard. Ce site marque le 26e établissement de ce type dans la région administrative de Montréal, et le premier dans l’arrondissement de Verdun.

Consignaction, désignée par le gouvernement pour gérer le système de consigne modernisé au Québec, continue d’étendre son réseau de lieux de retour.

Le nouveau lieu de retour à L’Île-Bizard s’ajoute à une liste de 25 autres sites déjà opérationnels dans divers arrondissements de Montréal. Ces arrondissements comprennent Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, LaSalle, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève, Le Plateau Mont-Royal, Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, Rosemont—La Petite-Patrie, Saint-Léonard, Le Sud-Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension et Ville-Marie, ainsi que la municipalité de Kirkland.

L’ouverture de ces lieux de retour vise à faciliter le processus de recyclage pour les citoyens en leur offrant des points de dépôt accessibles et bien répartis à travers la ville.

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