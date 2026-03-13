Interdiction de pêcher le chevalier cuivré au Québec

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a annoncé une interdiction de la pêche du chevalier cuivré dans toutes les zones de pêche du Québec. Cette décision, qui prendra effet dès la prochaine saison de pêche, vise à protéger cette espèce menacée selon la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (LEMV).

Le chevalier cuivré bénéficiera d’une protection accrue grâce à cette nouvelle réglementation. Le MELCCFP souligne que cette interdiction est essentielle pour clarifier et uniformiser les règles concernant cette espèce. Les pêcheurs devront désormais remettre à l’eau tout chevalier cuivré capturé, ou tout poisson lui ressemblant, afin de minimiser l’impact des captures accidentelles.

Cette interdiction s’applique à toutes les zones de pêche du Québec. Les pêcheurs sont invités à consulter la page des nouveautés apportées à la réglementation par zone de pêche pour connaître l’ensemble des modifications en vigueur à partir du 1er avril 2026.

Un poisson qui fait débat

Le chevalier cuivré est au centre des préoccupations environnementales à Montréal depuis quelques années. C’est le seul animal qui ne vit nulle part ailleurs qu’au Québec. Son habitat se limite au fleuve Saint-Laurent entre Vaudreuil-Soulanges et Trois-Rivières, ainsi qu’à certains affluents comme la rivière Richelieu.

Une partie de l’habitat du chevalier cuivré sera détruit avec la construction d’un nouveau terminal pour le Port de Montréal à Contrecoeur. L’autorité portuaire a reçu l’aval du gouvernement fédéral en octobre pour déménager l’habitat, mais la mesure ne fait pas consensus. Le groupe SNAP-Québec conteste le projet en cour.

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