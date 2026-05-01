94% des déclarations de revenus transmises en ligne

La saison des impôts 2026 a vu une adoption massive des services en ligne par les contribuables québécois. Selon les données publiées par Revenu Québec, plus de 94% des déclarations de revenus ont été transmises électroniquement via le service ImpôtNet Québec. Sur un total de 6 284 000 déclarations reçues au 30 avril 2026, 5 913 000 ont été envoyées par voie électronique.

Selon Revenu Québec, ImpôtNet Québec simplifie le processus de déclaration pour de nombreux contribuables. Le logiciel accélère aussi le traitement des dossiers. En effet, Revenu Québec s’engage à émettre un remboursement ou un avis de cotisation dans un délai de 14 jours pour les déclarations transmises électroniquement, contre 28 jours pour celles envoyées par la poste.

Parmi les déclarations déjà traitées pour l’année fiscale 2025, 66% des contribuables ont reçu ou recevront un remboursement. Le montant moyen de ces remboursements s’élève à 1673$. En revanche, 27% des déclarants ont un solde d’impôt à payer.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.