7 choses à savoir sur Marquette pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Marquette dans le cadre des élections de 2022.

1- Le résultat de la dernière course

En 2018, le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) Enrico Ciccone a remporté l’élection dans la circonscription de Marquette avec 42,99% des voix exprimées. Le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ), Marc Hétu, a récolté 28,34% des voix. Québec solidaire (QS) se trouvait en troisième position, avec 11,47% des suffrages.

2- Le député sortant

Le député actuel, Enrico Ciccone, s’est présenté pour la première fois dans la circonscription en 2018. Il est aussi porte-parole de l’opposition officielle pour les dossiers de lutte contre l’intimidation, de sports et loisirs, et de la jeunesse.

Avant d’entrer en politique, Enrico Ciccone a été joueur de hockey professionnel, puis analyste sportif.

3- Les tendances électorales dans Marquette

Depuis la création de la circonscription en 1980, les électeurs ont élu des députés du Parti libéral du Québec (PLQ) lors de chaque élection.

La circonscription a notamment été représentée par le libéral François Ouimet, avocat et vice-président de l’Assemblée nationale à plusieurs reprises. Il a été élu sept fois dans la circonscription de Marquette entre 1994 et 2014.

4- Les candidat.e.s 2022

Marc Baaklini (CAQ)

Enrico Ciccone (PLQ)

Jérémy Côté (QS)

Shameem Jauffur (PVQ)

Sam Nassr (PCQ)

5- Profil sociodémographique*

Langue

Environ 46% de la population totale de la circonscription parle le français le plus souvent à la maison. L’anglais et les langues non officielles représentent 47% des langues les plus parlées à la maison.

Familles

La circonscription de Marquette compte 16 355 familles. Environ 42% des familles sont des couples avec enfants. Les familles monoparentales représentent 22% de la population, soit plus que la moyenne provinciale de 16,8%.

Diversité

Près de 24% des habitants de Marquette sont des minorités visibles. À l’échelle de la province, c’est 13%.

Revenus

Le revenu médian des ménages comptant deux personnes ou plus est de 79 056 $ par an. Environ 10% des ménages ont un revenu médian se situant entre 30 000 $ et 39 000 $.

6- Limites géographiques

La circonscription de Marquette est composée de l’Arrondissement de Lachine ainsi que des municipalités de Dorval et de L’Île-Dorval.

Carte de la circonscription Marquette

7- Signification du nom de la circonscription

La circonscription électorale de Marquette a été créée en 1981. Elle a été formée à partir d’une partie des circonscriptions de Marguerite-Bourgeoys, de Jacques-Cartier et de Notre-Dame-de-Grâce.

Le nom de la circonscription rend hommage au père Jacques Marquette, venu en Nouvelle-France en 1666. Le jésuite a conduit des missions religieuses à travers le Québec. Explorateur, il découvrit le fleuve Mississippi, qu’il descendit jusqu’à la Louisiane.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du Recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.