7 choses à savoir sur Marguerite-Bourgeoys pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Maruerite-Bourgeoys dans le cadre des élections de 2022.

1- Dernière course

En 2018, Hélène David a remporté l’élection dans la circonscription de Marguerite-Bourgeoys aisément, avec 53,39% des voix exprimées. La candidate au Parti libéral du Québec (PLQ) a terminé la course loin devant la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), Vicky Michaud, qui a récolté 23,48% des voix. Québec solidaire (QS) se trouvait en troisième position, avec 10,76% des suffrages.

2- Députée sortante

La députée actuelle, Hélène David, s’est présentée pour la première fois dans Marguerite-Bourgeoys en 2018. En 2014, Mme David était candidate dans Outremont et avait remporté la circonscription avec 56,34% des voix.

La députée de Marguerite-Bourgeoys a notamment été ministre de l’Enseignement supérieur, de 2016 à 2018, et ministre responsable de la Condition féminine de 2017 à 2018.

Hélène David a annoncé en avril qu’elle ne se représenterait pas aux élections du 3 octobre.

3- Les tendances électorales dans Marguerite-Bourgeoys

Le PLQ a toujours été élu dans Marguerite-Bourgeoys depuis la création de la circonscription en 1965.

Celle-ci a notamment été représentée par Monique Jérôme-Forget, qui a occupé plusieurs postes de ministre sous les gouvernements de Jean Charest, Robert Poëti, ancien ministre des Transports, et Clément Gignac, économiste ayant notamment été représentant du Canada au G20.

4- Candidat.e.s 2022

Fred Beauchemin (PLQ)

Aleksa Drakul (PCQ)

Angélique Soleil Lavoie (QS)

Elianor Monyele (PVQ)

Vicky Michaud (CAQ)

Suzanne Tremblay (PQ)

5- Profil sociodémographique*

Langue

Seulement 37,3% de la population totale de la circonscription parle le français le plus souvent à la maison, comparativement à 79% à l’échelle de la province. Un tiers de la population de Marguerite-Bourgeoys a pour langue maternelle l’anglais, et environ 20% parlent une langue non officielle à la maison.

Familles

La circonscription de Marguerite-Bourgeoys compte 20 435 familles. Environ 40% des familles sont des couples avec enfants. Les familles monoparentales représentent moins de 17%.

Diversité

Près de 37% des habitants de Marguerite-Bourgeoys sont des minorités visibles. À l’échelle de la province, c’est 13%.

Revenus

Le revenu médian des ménages comptant deux personnes ou plus est de 66 324 $ par an. Il s’élève à 78 645 $ à l’échelle du Québec.

6- Limites géographiques

La circonscription de Marguerite-Bourgeoys est composée uniquement de l’Arrondissement de LaSalle.

Carte de la circonscription Marguerite-Bourgeoys

7. Signification du nom de la circonscription

La circonscription électorale de Marguerite-Bourgeoys a été créée en 1965 à partir des circonscriptions de Jacques-Cartier et de Montréal–Notre-Dame-de-Grâce. Elle a été redécoupée alors que des parties des circonscriptions de Verdun et de Marquette y sont intégrées.

Le nom de la circonscription honore Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame à Montréal en 1658. Figure religieuse majeure, elle consacra sa vie à l’instruction des filles. Marguerite Bourgeoys a été canonisée en 1982 par le pape Jean-Paul II.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du Recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.