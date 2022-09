7 choses à savoir sur Bourassa-Sauvé pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Mercier dans le cadre des élections de 2022.

1- Le résultat de la dernière course

En 2018, Paule Robitaille du Parti libéral du Québec (PLQ) a été élue avec 46,16% des voix. La candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), Julie Séide, est arrivée deuxième avec 23,48% des voix, devant Alejandra Zaga Mendez, de Québec solidaire (QS), qui a récolté 13,98% des votes.

2- Députée sortante

La députée sortante est une avocate et ex-journaliste. Elle a notamment été correspondante en ex-URSS et au Mexique pour Radio-Canada.

Au cours de son mandat à l’Assemblée nationale, Paule Robitaille a notamment été porte-parole de l’opposition officielle en matière de lutte contre la pauvreté et en matière d’agriculture. Elle a annoncé en mai qu’elle ne solliciterait pas de second mandat.

3- Les tendances électorales dans Mercier

La circonscription de Bourassa-Sauvé est un bastion du PLQ. Avant Paule Robitaille, Rita de Santis a occupé le siège de 2012 à 2018. Elle avait été précédée par Line Beauchamp, ministre dans le gouvernement de Jean Charest.

4- Candidat.e.s 2022

Omar Ahmed (PVQ)

Carmel-Antoine Bessard (PCQ)

Madwa-Nika Cadet (PLQ)

Absa Diallo (CAQ)

Ricardo Gustave (QS)

Zacharie Robitaille (PQ)

5- Profil sociodémographique*

Langue

Un peu plus de 71% de la population totale de la circonscription parle le français le plus souvent à la maison. Près de 15% des citoyens parlent plus souvent une langue autre que le français ou l’anglais.

Familles

La circonscription comptait 19 505 familles en 2016, dont près d’un tiers étaient monoparentales.

Diversité

Un peu plus de la moitié de la population de la circonscription fait partie d’une minorité visible.

Revenus

Le revenu médian des ménages comptant deux personnes ou plus est de 63 842$, comparativement à 78 645$ pour l’ensemble du Québec. Dans Bourassa-Sauvé, 45% des ménages gagnent moins de 40 000$ par année.

6- Les limites géographiques de Bourassa-Sauvé

La circonscription de Bourassa-Sauvé comprend la majeure partie de l’arrondissement de Montréal-Nord. Elle est délimitée par la rivière des Prairies et les boulevards Saint-Michel, Henri-Bourassa Est et Pie-IX.

Carte de la circonscription Bourassa-Sauvé

7- Origine et signification du nom de la circonscription

La circonscription de Bourassa-Sauvé est née en 2001, à la suite de la fusion de la circonscription de Sauvé, créée en 1972, et d’une partie de la circonscription de Bourassa, créée en 1965.

Son nom rend hommage à Henri Bourassa, journaliste, homme politique et fondateur du quotidien Le Devoir et à Joseph-Mignault-Paul Sauvé, ex-député de Deux-Montagnes ayant été premier ministre du Québec en 1959 sous les couleurs de l’Union nationale.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.