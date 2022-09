7 choses à savoir sur Gouin pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Gouin dans le cadre des élections de 2022.

1- Dernière course

Le député sortant Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire (QS), a été réélu lors du scrutin de 2018, récoltant 59,14% des voix. Il était suivi des candidats du Parti québécois (PQ) avec 14,88%; du Parti libéral du Québec (PLQ) avec 11,46%; de la Coalition avenir Québec (CAQ) avec 9,9%; et du Parti vert du Québec (PVQ) avec 3,45%.

2. Député sortant

Porte-parole du mouvement de contestation étudiante de 2012, Gabriel Nadeau-Dubois a été élu député de Gouin lors d’une élection partielle en 2017, puis réélu en 2018. Nommé co-porte-parole de QS en 2017, il est le chef parlementaire de la deuxième opposition à l’Assemblée nationale depuis 2021. Il aspire ainsi à devenir le premier ministre du Québec le 3 octobre.

3- Les tendances électorales dans Gouin

Avant de donner son appui à Québec solidaire, la circonscription Gouin était reconnue comme un château fort du PQ. Elle a été représentée par les péquistes Nicolas Girard de 2004 à 2007 et André Boisclair de 1989 à 2004. Françoise David, alors co-porte-parole de QS, en a pris les rênes en 2012, avant son départ de la politique en 2017, menant à l’élection de Gabriel Nadeau-Dubois.

4- Candidat.e.s

Vincent Delorme (PQ)

Rita Ikhouane (PLQ)

Gabriel Nadeau-Dubois (QS)

Jayson Paquette Gendron (PCQ)

Catherine Pelletier (CAQ)

Valérie Vedrines (PVQ)

5- Profil démographiques*

Langue

Gouin suit relativement la tendance québécoise avec 81% de francophones (79% dans tout le Québec); 7,3% d’anglophones (9,7%); 7,3% d’allophones (7,9%); et 4,4% de personnes multilingues (4%).

Familles

La circonscription comptait 13 960 familles en 2016. Près de la moitié des familles (47,9%) étaient constituées d’un couple avec un enfant, et 19,5% étaient monoparentales.

Diversité

Gouin compte 14,9% de minorités visibles. Pour tout le Québec, c’est 13%. Les personnes issues des minorités visibles font surtout partie des communautés noires et latino-américaines.

Revenus

La circonscription a relativement la même répartition de revenus que la moyenne provinciale. Il y a un peu plus de personnes qui gagnent plus de 100 000$ (13,4%) que dans tout le Québec (11%). Le revenu annuel moyen après impôts est de 43 600$, soit 1800$ de plus que la moyenne québécoise.

6- Les limites géographiques de Gouin

La circonscription Gouin englobe la partie de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie située à l’ouest de la 6e Avenue et au nord de la rue Masson.

7- La signification du nom de la circonscription

Établie en 1965, la circonscription tient son nom de Lomer Gouin (1861-1929), premier ministre du Québec de 1905 à 1920 et lieutenant-gouverneur du Québec en 1929.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du Recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.