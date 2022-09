7 choses à savoir sur Sainte-Marie–Saint-Jacques pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Sainte-Marie–Saint-Jacques dans le cadre des élections de 2022.

1- Dernière course

Députée sortante, Manon Massé de Québec solidaire (QS) a été réélue pour un second mandat en 2018 dans la circonscription électorale de Sainte-Marie–Saint-Jacques. La candidate l’a emporté avec près de 50% des voix sur son rival du Parti libéral du Québec (PLQ), Louis Charron, qui a récolté seulement 21,15% du scrutin.

2- Députée sortante

Manon Massé a remporté une première fois la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques en 2014 au terme d’un bras de fer serré avec seulement 91 voix d’avance sur la candidate du PLQ Anna Klisko, après quatre échecs électoraux.

Longtemps désignée comme prétendante au poste de première ministre pour les élections générales de 2022, Manon Massé a annoncé qu’elle ne se présenterait pas. En revanche, elle sollicite un troisième mandat de députée.

3- Tendances

Historiquement péquiste et notamment représentée par André Boulerice entre 1989 et 2005, la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques est aux mains de QS depuis le scrutin serré de 2014.

L’ancienne circonscription de Saint-Jacques a également été le château fort de Claude Charron de 1970 à 1982. Celui-ci avait été élu pour la première fois à l’âge de 23 ans.

4- Candidat.e.s 2022

Christopher Baenninger (PLQ)

Aurélie Diep (CAQ)

Phoeby Laplante (PQ)

Stefan Marquis (PCQ)

Hailey Roop (PVQ)

5- Profil sociodémographique

Langue

Près de 70% des citoyens de Sainte-Marie–Saint-Jacques parlent le plus souvent le français à la maison. Plus de 25% de la population totale parle plus souvent une langue autre que le français à la maison.

Familles

Sur 12 665 familles dans la circonscription, 57,4% sont des couples sans enfant, soit près de 15% de plus qu’au Québec. Une proportion de 46,6% de la population de la circonscription a entre 20 et 39 ans, comparativement à 25,3% au Québec.

Diversité

Une proportion de 22,8% de la population fait partie d’une minorité visible dans la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques. Les communautés noires, arabes et latino-américaines sont les plus représentées.

Revenus

Dans la circonscription, 15,4% des ménages ont un revenu total se situant entre 10 000 $ et 19 999 $. Le revenu médian des ménages comptant deux personnes ou plus est de 68 635 $, comparativement à 78 645 $ au Québec.

6- Limites géographiques

La circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques englobe une partie de l’arrondissement de Ville-Marie ainsi qu’une partie de celui du Plateau-Mont-Royal.

7- Signification du nom de la circonscription

La circonscription électorale de Sainte-Marie–Saint-Jacques a été créée en 1988 lors de la fusion de deux circonscriptions créées en 1912, Sainte-Marie et Saint-Jacques.

Le toponyme «Sainte-Marie» tire son origine de l’ancien faubourg Sainte-Marie, lui-même nommé d’après le courant du fleuve entre les ponts Jacques-Cartier et Victoria.

Quant au toponyme «Saint-Jacques», il a été choisi en l’honneur de l’ancienne église Saint-Jacques-le-Majeur, construite à la mémoire de Jean-Jacques Lartigue, premier évêque de Montréal.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du Recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.