Les chambres de commerce félicitent Soraya Martinez Ferrada

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) ont tour à tour exprimé leurs félicitations à Soraya Martinez Ferrada pour son élection en tant que mairesse de Montréal.

Jean-Denis Charest, président-directeur général de la CCEM, a souligné la connaissance approfondie de Martinez Ferrada des défis et du potentiel de l’Est de Montréal. «Nos collaborations passées avec elle, notamment dans le cadre du mouvement D’est en Est et des Sommets de l’Est, ont toujours été marquées par un dialogue constructif et une réelle volonté d’action pour générer des résultats concrets», a-t-il déclaré. La CCEM se dit prête à collaborer pleinement avec la nouvelle administration pour accélérer la transformation de l’Est et renforcer l’économie du territoire, au bénéfice de toute la métropole.

Du côté de la CCMM, sa pdg Isabelle Dessureault a souligné l’importance des actions de la nouvelle administration pour le développement économique de la métropole.

«Montréal entame un nouveau chapitre. Les choix que fera la prochaine administration municipale seront déterminants pour la capacité de la métropole à demeurer forte et prospère dans un contexte marqué par l’incertitude. La Chambre réaffirme sa volonté de travailler étroitement avec la mairesse et son équipe afin de soutenir l’essor de Montréal et de ses entreprises», a souligné Mme Dessureault.

«Madame Martinez Ferrada a exprimé sa volonté durant la campagne de renforcer la collaboration avec le milieu des affaires en créant un forum de coordination réunissant les chambres de commerce et le milieu des affaires», a aussi rappelé la pdg de la CCMM. «Elle s’est engagée à soutenir les entreprises dans leur expansion internationale en les connectant aux réseaux mondiaux par l’entremise des ORPEX. La mairesse a également confirmé sa volonté de relancer Montréal, métropole culturelle, une initiative soutenue par la Chambre ainsi que les leaders économiques et culturels. Nous accueillons favorablement ces engagements et nous souhaitons collaborer activement à leur concrétisation au cours des cent premiers jours de mandat.»

Félicitations aux élus de l’Est

La CCEM a également félicité Anne St-Laurent pour sa réélection à la mairie de Montréal-Est, ainsi que les maires et mairesses des arrondissements de son territoire. Parmi eux, Maude Théroux-Séguin dans Ahuntsic-Cartierville, Luis Miranda à Anjou, Cathy Wong sur le Plateau Mont-Royal, Chantal Gagnon dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Christine Black à Montréal-Nord, Denis Pelletier dans Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, François Limoges dans Rosemont-La Petite-Patrie, Dominic Perri à Saint-Léonard et Jean-François Lalonde dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La CCEM a aussi remercié les élus sortants pour leur engagement et leur contribution au développement de la collectivité.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.